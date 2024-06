Stojmenova Duh in njeno ministrstvo prejela digitalni kaktus

"Ministrstvo za digitalno preobrazbo ne izvaja 14. in 17. člena Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti in 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah. Členi se nanašajo na podelitev subvencij za izvedbo projektov vsebinskih mrež nevladnih organizacij na področju uporabe in razvoja digitalnih tehnologij in digitalnih kompetenc ter subvencij za nakup računalniške opreme za nevladne organizacije," so zapisali v obrazložitvi prve točke.

Ministrstvu očitajo, da se poslužuje slabih praks časovnega omejevanja javnih obravnav in neupoštevanja pripomb deležnikov pri pripravi strateških in akcijskih dokumentov na področju digitalne preobrazbe. "Ministrstvo se ne odziva na vabila Mreže NVO-VID k sodelovanju, prav tako v več primerih ni odgovorilo na dopise Mreže v skladu z določili uredbe o Upravnem poslovanju."

Prav tako so zapisali, da ministrstvo ne izvaja predhodnega premisleka o učinkovitem in odgovornem izvajanju ukrepov na področju digitalne vključenosti, kot so zagotavljanje dostopa do računalniške opreme in Digi info točke, ter da se poslužuje "pristranskega komuniciranja z javnostmi glede učinkov ukrepa Mobilni heroji." Prav tako mu očitajo, da ne izvaja ukrepov iz Akcijskega načrta za umetno inteligenco. "Slovenija tudi ne bo aktivno sodelovala v večdržavnem projektu evropske digitalne infrastrukture za skupne dobrine, ki je namenjen oblikovanju učinkovitega okolja za razvoj in uporabo odprtokodne in prosto dostopne programske opreme. Čeprav se je ministrstvo k temu zavezalo v Nacionalnem strateškem načrtu za digitalno desetletje," so še bili kritični.

Ministrico Emilijo Stojmenovo Duh je zaradi afere z računalniki doletel tudi poskus interpelacije, ki ga je na koncu zaradi krepke vladne večine sicer prestala. Na javni poziv za izposojo deset tisoč računalnikov socialno najšibkejšim se je po zadnjih podatkih odzvalo le okoli tisoč ljudi, zaradi česar je bilo ministrstvo deležno kritik o slabem načrtovanju ukrepov digitalne vključenosti. Ministrica je vse dosedanje kritike opozicije in nekaterih strokovnjakov zavrnila.