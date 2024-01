PRENOS V ŽIVO: Stojmenova Duh po seji vlade

Interpelacijo o delu ministrice so vložili poslanci SDS s prvopodpisano Jelko Godec . Med očitki navajajo sum storitve kaznivega dejanja nevestnega dela, sum oškodovanja davkoplačevalcev zaradi negospodarnega nakupa 13.000 računalnikov in zavajanje javnosti glede omenjenega nakupa.

Po današnji seji vlade Emilija Stojmenova Duh in minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič podajata izjavo za javnost.

Golob je očitke o nesmotrnem nakupu računalnikov zavrnil. "Gre za nakup opreme, ki je v Sloveniji še kako potrebna," je v odgovoru na poslansko vprašanje poslanca Tomaža Lisca (SDS) ocenil Golob. Vlada bi ta nakup po prepričanju premierja morala izvesti že bistveno prej, v času epidemije covida-19, ko je bilo mnogo otrok iz socialno ogroženih družin izključenih iz učnega procesa, ker si niso mogli privoščiti računalnikov.

Golob je zagotovil, da se vsi kupljeni računalniki nahajajo v skladišču v Logatcu in zavrnil namigovanja, da naj bi jih bilo tam manj. Od kupljenih 13.000 so jih do zdaj sicer razdelili 39. Mehanizem za razdeljevanje računalnikov bi sicer moral zaživeti z letošnjim 1. januarjem, a se je zapletlo pri pripravi uredbe, ki podrobneje določa njegovo delovanje. Pri pripravi uredbe naj bi poleg ministrstva za digitalno preobrazbo sodelovalo tudi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Računalniki so bili po zagotovilih ministrstva za digitalno preobrazbo kupljeni tudi za opremljanje vrtcev in osnovnih šol. A kot so ob vložitvi interpelacije zatrdili v SDS, na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje o tem niso vedeli nič.