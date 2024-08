Stojmenova Duh v celoti zavrača očitke iz druge interpelacije

"Ministrica v celoti zavrača vse očitke o sumu nevestnega dela v službi in oškodovanja javnih sredstev, sumu oškodovanja davkoplačevalcev in javnih financ, neučinkovitega in negospodarnega upravljanja z javnimi sredstvi pri nakupu 13.000 prenosnih računalnikov, zavajanja javnosti, neuresničevanja obljub ter opustitve dolžnega ravnanja," izhaja iz ministričinega odgovora, ki ga je danes na dopisni seji podprla vlada.

Vse aktivnosti so bile izvedene skladno z zakonodajo, transparentno, učinkovito in z gospodarnim upravljanjem javnih sredstev, so sporočili z ministrstva za digitalno preobrazbo.

Kot so dodali, zakon o spodbujanju digitalne vključenosti jasno določa upravičence do izposoje računalniške opreme. "Temeljni namen zakona oziroma mehanizma je zagotavljanje digitalne vključenosti prebivalstva, hkrati pa bo delovanje mehanizma prispevalo k ozaveščanju o bolj trajnostno naravnani digitalni preobrazbi," so še zapisali.

Že drugo interpelacijo zoper ministrico so 8. julija v DZ vložili poslanci SDS s prvopodpisano Jelko Godec, potem ko je Stojmenova Duh prvo marca uspešno prestala.

Poslanec SDS Tomaž Lisec je julija pojasnil, da so se za drugo interpelacijo odločili na podlagi novih dejstev. Med drugim je izpostavil ugotovitev računskega sodišča, da ministrstvo za digitalno preobrazbo pred nakupom 13.000 računalnikov za 6,5 milijona evrov ni opravilo predhodne opredelitve dejanskih potreb in zato ni moglo ustrezno opredeliti tehničnih lastnosti teh računalnikov. Po mnenju računskega sodišča nakup ni bil opravljen v skladu z načeli učinkovitosti in gospodarnosti, je tedaj izpostavil Lisec.

Skliceval se je tudi na na poročilo Javne agencije RS za varstvo konkurence (AVK), ki štiri podjetja - Lancom, Unistar, Gambit Trade in Acord-92 - sumi nedovoljenega dogovarjanja o cenah in usklajenega ravnanja pri oddaji ponudb. Med očitki je tudi poročilo Evropske komisije o stanju digitalnega desetletja za leto 2024. To je po besedah poslanca SDS pokazalo, da je Slovenija na samo dveh področjih izboljšala stanje, na vseh ostalih področjih pa je nazadovala.

Za vložitev interpelacije so se v največji opozicijski stranki odločili tudi zaradi domnevnega mobinga in šikaniranja zaposlenih na ministrstvu, številnih odhodov tamkajšnjih zaposlenih ter zaradi kritik na račun kampanje za boj proti medvrstniškemu nasilju in sovražnemu govoru Premisli, nato stisni. Strokovnjaki so namreč ministrstvo pozvali, naj plakate v okviru kampanje umakne, saj da bi lahko imeli nasprotni učinek od želenega.