Stojmenova Duh uspešno prestala zaslišanje pred odborom DZ

Emilija Stojmenova Duh , ki trenutno v vladi Roberta Goloba vodi službo vlade za digitalno preobrazbo, je v predstavitvi pred člani odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo naštela doslej opravljeno delo in naloge, ki si jih je zastavila po tistem, ko bo vladna služba prerasla v ministrstvo.

"Osnova za digitalno preobrazbo je vsekakor digitalna infrastruktura," je ugotovila. Do leta 2025 si tako želi zagotoviti pokritost s širokopasovnim internetom za vsa naseljena območja, glede omrežja 5G pa je dejala, da naj bi bilo do leta 2025 na voljo v vseh mestnih naseljih in na glavnih primestnih poteh, do leta 2030 pa v vseh naseljenih območjih v državi. Gradili bodo tudi odprte bazne postaje.

Kot enega izmed osrednjih ciljev sedanje vladne službe oziroma bodočega ministrstva je izpostavila digitalna znanja in kompetence. "Grozi nam digitalna izključenost za velik delež našega prebivalstva," je dejala in navedla cilj povečati delež prebivalcev z vsaj osnovnimi digitalnimi znanji in kompetencami z današnjih 50 na 80 odstotkov do leta 2030. "To pomeni, da lahko uporabljajo vse javne storitve, ki so na voljo," je dejala.

Do 2030 naj bi bile vse bistvene javne storitve na voljo tudi digitalno, pri čemer si Stojmenova Duh želi, da bi 80 odstotkov prebivalcev te storitve tudi uporabljalo digitalno. Prav tako si želi povečati uporabo elektronske osebne izkaznice, ki je bila predstavljena lani.