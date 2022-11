Stoletna Italijanka kaznovana, ker se ni cepila proti covidu-19

Ker gospa živi v popolni osami in ne more nikogar okužiti, se je njen sin na kazen pritožil, je poročal lokalni dnevnik L'Unione Sarda. "Mama se je v življenju vedno držala vseh pravil. Govorimo o stoletnici, ki od leta 2018 ni zapustila hiše. Zdelo se nam je najbolje, da je ne cepimo ravno zato, ker če odmislimo njeno starost, živi v naravi in razen z nami otroki in negovalko ni v stiku z nikomer," je povedal njen sin.

Italijanski parlament bo odločal o morebitni odpravi obveznega cepljenja proti covidu-19 za Italijane, starejše od 50 let, ki je v veljavi od januarja.

Pritožbo so že posredovali zdravstveni službi v sardinski prestolnici Cagliari. V njej je ženica navedla, da ni seznanjena s trenutnimi predpisi glede pandemije in da od leta 2018 ni zapustila hiše. Poleg tega ni zbolela za covidom-19 in ni nikogar okužila.

Italijanski parlament bo odločal o morebitni odpravi obveznega cepljenja proti covidu-19 za Italijane, starejše od 50 let, ki je v veljavi od januarja. Za ukrep se je vlada odločila, da bi pospešila kampanjo cepljenja. Italijani nad 50 let, ki se niso trikrat cepili, morajo plačati globo v višini sto evrov, a veliko ljudi, ki so cepljenje zavrnili, globe ni plačalo.