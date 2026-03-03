Naslovnica
Slovenija

Stoli iz leta 1936 in zgodbe, ki trajajo

Postojna, 03. 03. 2026 20.17 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Janez Usenik
Brivnica Postojna

Te dni se Postojna poklanja spominu na svojega someščana, ki je mestu dal poseben pečat. Ni bil politik ali bogataš. Janko Ozbič je bil brivec, ki je v Postojni delal kar 70 let. Njegova brivnica je danes svojevrsten muzej, še vedno pa deluje tudi kot brivnica. V Ozbičevem duhu z motom: moški v brivnico ne gre le zato, da bi bil lepši, ampak tudi zato, da bi bil pametnejši in bolj povezan s skupnostjo.

Janko Ozbič, legendarni Postojnčan, je moške lepšal kar 70 let, brivnico pa je prevzel po očetu.

V 120 letih je bila brivnica zaprta le trikrat, in sicer zaradi velikih katastrof: epidemije tifusa, žleda in uvedbe davčnih blagajn. Takrat se je gospod Ozbič raje upokojil, kot da bi se spopadel s sodobno tehnologijo.

V Postojni pa so pomislili na nekaj izjemnega. Brivnica ni postala še en lokal, ki je spremenil dejavnost. Občina jo je odkupila in spremenila v muzej.

"To je eden redkih muzejev, v katerem še vedno živi njihova poglavitna dejavnost," pravi kustos dr. Tine Kaluža. Z novimi brivci tradicija diha naprej. Čisto do zadnjega, pravijo, je gospod Janko rad prihajal sem.

Kot se spominja brivec Luka Nebec: "Veliko je pripovedoval, kako je pri trinajstih prevzel brivnico, ker je bil oče vpoklican v vojsko." "Brivci so dobri govorci in poslušalci," dodaja Kaluža. Tradicija skupnosti, ki je skoraj izumrla, se zadnja leta obuja prav skozi delo brivcev.

"Tu je prostor za gospode," pripoveduje Nebec. Gospod Ozbič za sabo ni pustil le stolov in orodja, ampak tudi nasvete, kako se mora brivec obnašati. Na primer, ne govori o politiki, to je veljalo že včasih. "Tu je prostor za pomembnejše teme ..." pravi brivec.

Na vprašanje, kdaj bo Olimpija spet prvak v nogometu, Nebec odgovarja: "Po mojem letos."

Če se ne strinjate, se dobimo v Postojni, v brivnici, in se pomenimo o tem kot gospodje. V spomin na Janka, ki je to znal biti.

