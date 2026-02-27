Naslovnica
Slovenija

Stolp Severnica, nova najvišja stolpnica v državi

Ljubljana, 27. 02. 2026 19.37

Avtor:
Leja Hrovat
Stolp Severnica

V Ljubljani bo zrasla nova najvišja stolpnica. Nova poslovna stavba Severnica naj bi bila visoka 114 metrov. Kje bo stala in kdo je investitor?

Če je bil Šubičev nebotičnik ob svojem odprtju leta 1933 najvišja stavba na Balkanu in ena najvišjih v srednji Evropi, s svojimi 70 metri to že od leta 1993 ni več. Prvi ga je za dva metra prehitel WTC za Bežigradom. V zadnjih 15 letih pa poplava stolpnic: Situla, Atower, Intercontinental, Celovška dvojčka ali Spektra, Kristalna palača. V gradnji tudi Nordika in Emonika, s 114,2 metra pa bi bila Severnica najvišja.

A kot pravi Tadej Glažar, profesor za arhitekturo, so stolpnice, ki so višje od 12 nadstropij, stavbe, ki niso več v merilu človeka. "Stolpnice kot bivanjski ali delovni prostori niso potrebne, prinašajo stres, nezdravo delovno bivalno okolje, strah in tako naprej." To naj bi se, kot pravi, pokazalo v raziskavah, ki so jih opravili v 80. letih v ameriških računalniških podjetjih.

Načrtovani Stolp Severnica bo imel 21 nadstropij za poslovne prostore, v katerih bo prostora za približno 740 zaposlenih. Stolpnica bo umeščena med ljubljansko obvoznico, Celovško cesto in nakupovalno središče Aleja, na območje, ki se v zadnjih letih intenzivno urbanistično preoblikuje v novo poslovno središče mesta.

Kot nam je povedal Jan Pinterič, direktor investitorice projekta Stolp Severnica, gradbeno dovoljenje že imajo. "Gre za enostavno neke vrste zgolj pobudniški, ampak s strani investitorjev zgolj urbanizem, ki pa ima neverjetne kritike v vseh resnejših družbah," na to pravi Glažar.

Ker je stavba umeščena in posega v Pot spominov in tovarištva (PST), je država investitorju naložila vrsto strogih pogojev. Med drugim tudi zaščito drevoreda med gradnjo pod stalnim nadzorom arborista, petletno spremljanje in morebitno nadomeščanje dreves, pticam prijazne steklene površine, arheološki nadzor ter krajinsko ureditev, ki ohranja to območje kulturne dediščine.

Koliko je projekt vreden in kdaj bo zgrajen, pa zaenkrat še niso razkrili.

Prvi mož Darsa kršil integriteto?

Dars zahteva 2,32 milijona evrov. Hajdinjak: 'To je farsa'

KOMENTARJI2

Vera in Bog
27. 02. 2026 21.54
Nebotičnik prekaša vse. Ljubljana je bila pred uvedbo komunizma zelo napredno mesto.
Odgovori
0 0
Perivnik
27. 02. 2026 21.49
"je stavba umeščena in posega v Pot spominov in tovarištva (PST), je država investitorju naložila vrsto strogih pogojev." Lepo, da država skrbi za Pot spominov. Vprašanje pa je, katerih spominov. Tudi tistih, ki jih prikazuje film Exodus 1945: Naša kri? Komunisti so 7. maja 1945 na Jesenicah zasegli sanitetni vlak, poln ranjencev in jih zverinsko pobili? Brez sojenja, ranjence??? Kdaj bodo pa ti ljudje dobili "pot spomina"? Kdaj se bodo pa nasledniki povojnih komunistov opravičili tem ljudem in njihovim sorodnikom ter potomcem???
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
