'Stop genocidu' in rdeče stopnice na vhodu Fakultete za strojništvo

Dejanje je po dosedanjih ugotovitvah Fakultete za strojništvo povezano "z napačnimi interpretacijami sodelovanja fakultete v evropskem raziskovalnem projektu SEAMAC, ki je del programa Obzorje Evropa, odobrenega in financiranega s strani Evropske unije".

Pojasnili so, da v projektu sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami iz Nemčije in Izraela na področju 3D-tiskanja kovinskih materialov in njihove naknadne obdelave. Cilj projekta pa je prenos najnovejšega znanja v slovensko industrijo ter krepitev konkurenčnosti slovenskega orodjarstva in proizvodnih podjetij.

Izpostavili so, da je bil projekt odobren po uradnem postopku Evropske komisije, ki zagotavlja skladnost z etičnimi in pravnimi standardi EU, medtem ko Fakulteta za strojništvo v vseh svojih dejavnostih dosledno spoštuje slovensko in evropsko zakonodajo ter etična načela raziskovanja.

"Izražamo žalost in zaskrbljenost, da je bilo delo raziskovalcev, katerih poslanstvo je razvoj znanja in tehnologij v dobro družbe, tarča napačnih interpretacij in nestrpnih dejanj," so dodali in poudarili, da projekt ostaja v celoti usmerjen v znanstveno-raziskovalno delo.

Izpostavili so še, da bo Fakulteta za strojništvo svoje delo tudi v prihodnje nadaljevala v duhu odprtosti, sodelovanja in spoštovanja, ki so temeljne vrednote Univerze v Ljubljani in evropske raziskovalne skupnosti.