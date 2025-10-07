Svetli način
Slovenija

'Stop genocidu' in rdeče stopnice na vhodu Fakultete za strojništvo

Ljubljana, 07. 10. 2025 13.02 | Posodobljeno pred 5 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.P.
Komentarji
4

Na vhodu v ljubljansko Fakulteto za strojništvo so neznanci ponoči stopnice pobarvali z rdečo barvo, na ograjo pa so z rdečo barvo napisali Stop genocidu. Fakulteta je dejanje ostro obsodila kot vandalizem. Poudarili so, da so ga prijavili pristojnim organom in da ga obravnavajo z vso resnostjo.

Dejanje je po dosedanjih ugotovitvah Fakultete za strojništvo povezano "z napačnimi interpretacijami sodelovanja fakultete v evropskem raziskovalnem projektu SEAMAC, ki je del programa Obzorje Evropa, odobrenega in financiranega s strani Evropske unije".

Pojasnili so, da v projektu sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami iz Nemčije in Izraela na področju 3D-tiskanja kovinskih materialov in njihove naknadne obdelave. Cilj projekta pa je prenos najnovejšega znanja v slovensko industrijo ter krepitev konkurenčnosti slovenskega orodjarstva in proizvodnih podjetij.

Izpostavili so, da je bil projekt odobren po uradnem postopku Evropske komisije, ki zagotavlja skladnost z etičnimi in pravnimi standardi EU, medtem ko Fakulteta za strojništvo v vseh svojih dejavnostih dosledno spoštuje slovensko in evropsko zakonodajo ter etična načela raziskovanja.

"Izražamo žalost in zaskrbljenost, da je bilo delo raziskovalcev, katerih poslanstvo je razvoj znanja in tehnologij v dobro družbe, tarča napačnih interpretacij in nestrpnih dejanj," so dodali in poudarili, da projekt ostaja v celoti usmerjen v znanstveno-raziskovalno delo.

Izpostavili so še, da bo Fakulteta za strojništvo svoje delo tudi v prihodnje nadaljevala v duhu odprtosti, sodelovanja in spoštovanja, ki so temeljne vrednote Univerze v Ljubljani in evropske raziskovalne skupnosti.

Lista demokratičnega študentstva je medtem na družbenem omrežju fakulteto obsodila, da podpira genocid in militarizacijo. "Tudi če poskušate napise prekriti, vaša vpletenost ostaja. Na strojni proti vojni!" so zapisali ter ob tem opozorili, da zaradi oboroženih napadov vsak dan umre tisoče ljudi. "Vojna je tukaj, čeprav je v Sloveniji morda (še) ne čutimo neposredno. V takšnem stanju ne moremo, nočemo in ne bomo nemoteno študirali."

Menijo, da je v slednje neposredno vpletena tudi Fakulteta za strojništvo, katere profesorji bodo od 21. do 24. oktobra sodelovali na orožarskem sejmu SIDEC. "Predstavlja se kot prostor obrambnih inovacij, v resnici pa utrjuje vezi med akademskim raziskovanjem in vojaško-industrijskim kompleksom ter daje prostor podjetjem, ki tesno sodelujejo z Izraelom," so zapisali v Listi demokratičnega študentstva.

Danes je sicer druga obletnica napada palestinskega islamističnega gibanja Hamas v Izraelu. Slednje je sprožilo izraelsko ofenzivo v Gazi, v kateri je bilo po navedbah tamkajšnjih palestinskih oblasti doslej ubitih več kot 67.000 Palestincev, povzročila pa je tudi humanitarno krizo in opustošila palestinsko enklavo.

Hamas je v napadu na Izrael 7. oktobra 2023 ubil okoli 1200 ljudi, večinoma civilistov, in zajel približno 250 talcev, od katerih naj bi jih bilo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še živih 22 v ujetništvu v Gazi, 25 pa mrtvih.

izrael gaza vandalizem fakulteta za strojništvo
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ho?emVšolo
07. 10. 2025 13.22
Predvidevam, da fakulteta veselo še naprej sodeluje z Izraelom, namesto da bi obsodila to, kar je že povedala predsednica države Musar!
ODGOVORI
0 0
Wolfman
07. 10. 2025 13.22
Bravo študentje in profesorji. Svet stoji vam ob strani.
ODGOVORI
0 0
asdfghjklč
07. 10. 2025 13.22
Zanimivo ... spet nek rusofil, ki je omenil samo palestino, ker v ukrajini pa rusi ne izvajajo genocida, a ne? Ko nekdo pozabi ob izraelu omeniti še rusijo, potem veš, da je provokacija in pristransko poročanje!
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
07. 10. 2025 13.20
+0
Kaj pa je vandalizem v primerjavi z genocidom? 0
ODGOVORI
1 1
