STOP SHOP se v Sloveniji osredotoča na zeleno energijo

O IMMOFINANZ

IMMOFINANZ je skupina za poslovne nepremičnine, ki se osredotoča na pisarniške in trgovske segmente na osmih osrednjih trgih v Evropi: Avstrija, Nemčija, Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska, Romunija in Jadranska regija. Osnovna dejavnost zajema upravljanje in razvoj nepremičnin, pri čemer se IMMOFINANZ opira na svoje uveljavljene nepremičninske blagovne znamke - STOP SHOP (maloprodaja), VIVO! (maloprodaja) in myhive (pisarne) - ter tudi na dopolnilne proizvode in portfelje, ki vključujejo družbo S IMMO. Družba IMMOFINANZ je konec leta 2022 povečala svojo naložbo v družbo S IMMO na 50 % plus eno delnico in zdaj to družbo v celoti konsolidira. Skupina IMMOFINANZ ima v lasti okrog 500 nepremičnin v skupni vrednosti približno 8,1 milijarde EUR. Družba kotira na borzah na Dunaju (vodilni indeks ATX) in v Varšavi. Dodatne informacije na naslovu: https://www.immofinanz.com

Naročnik oglasne vsebine je IMMOFINANZ.