Stopimo skupaj in jim pričarajmo veselje in brezskrbnost ob morju

"Mož je tako močno zbolel, da je bilo treba skrbeti zanj, za otroke, potem sem še sama zbolela, imela sem težko operacijo," začne svojo zgodbo pripovedovati mamica štirih otrok, dva izmed njih sta otroka s posebnimi potrebami. Da pusti službo in ostane doma, je bila zanjo pravzaprav edina možnost. "Ker seveda otroci potrebujejo vsaj enega starša, ki je psihično in fizično dovolj sposoben, da jih popelje skozi to otroštvo, najstništvo in tako naprej do neke zdrave odrasle dobe."

Brez pomoči Zveze Anite Ogulin, pravi, bi v zadnjih treh letih šlo težko.

Še posebej med poletnimi počitnicami, ko je čas za sprostitev in oddih. "Če si v službi, ne moreš zagotavljati varstva takim otrokom, če pa ostaneš doma, si prikrajšan finančno. In to močno."

V takšnih primerih na Zvezi v okviru programa Veriga dobrih ljudi poskrbijo, da ima čim več otrok iz socialno ogroženih družin možnost brezplačnega varstva in letovanja, kjer se stkejo prijateljstva, prve simpatije, nekateri pa takrat tudi prvič vidijo in skočijo v morje. "To, da so nas poklicali konec avgusta, če bi bili vi pripravljeni iti na skupne počitnice. Prosim? A sem jaz kaj narobe slišala? Res lepo. Enkratno presenečenje, tudi zame. Nisem mogla v bistvu sploh dojeti. Mislila sem, da se bomo prijavili in bomo mogoče izbrani. Ali to res mislijo? Potem sem čez pol ure še enkrat prejela klic, da gremo vsi."

Zveza je družini lani omogočila skupne počitnice v Olimju. Za otroke je bil prav posebno doživetje hotel, v katerem so bivali prvič. "To so bila taka zanimiva vprašanja. Mami, a res lahko vzamem kos pice pa še rogljiček? A me ne bo nobeden. Ne, sem rekla, lahko vse vzameš, kar hočeš. In potem so bile to polne mize hrane, ker so bile oči bolj lačne kot pa v bistvu dejansko telo. In tisti dogodki na bazenih in kopanje. Praktično si česa takšnega ne moremo privoščiti, takih počitnic."

Veriga dobrih ljudi je doslej pomagala že več kot 4.400 družinam in skoraj 15.000 posameznikom.

Podpirajo jo tudi igralci priljubljene serije Skrito v raju, ki se dogaja prav tam, kjer skrbi praktično izginejo in kamor bi si zaslužil iti prav vsak otrok. Ob morju. Tudi Nini Rakovec, ki v seriji igra Sonjo, največ pomeni, ko vidi svoje otroke srečne na morju: "To je mesec, ko se ne rabi zavrteti niti ena risanka, ker je v bistvu čas preživet v naravi in druženje, morje, sonce in v bistvu ja, to je meni najlepši del leta."

"Zelo se spomnim šole v naravi v tretjem razredu. En večer je bil nek dan norih frizur in potem smo tekmovali, kdo si naredi bolj odštekano frizuro, potem je bil celo nek mister pa miss," se spominja igralec Matej Zemljič. In to so spomini, ki ostanejo za vedno.

"Še danes v bistvu mlajša sploh rada govori o tem. A bomo letos spet šli? Pa da veš, da imaš poskrbljeno zanje, da aktivno preživljajo čas, spoznavajo druge otroke sploh iz različnih okolij, to se meni zdi zelo pomembno," dodaja mamica.

"Mislim, da skoraj ne poznam otroka, da ne bi celo šolsko leto komaj čakal počitnice. In je zelo težko v šoli, ko prideš prvega septembra nazaj in vsi povejo, kje so bili, eni pa niso bili nikjer," pa pravi Zemljič.