Stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom se zvišuje

Akcija Slovenija piha 0,0 bo potekala cel december, saj gre za zadnji mesec v letu, ki ga zaznamujejo številna praznovanja in zabave. V tem času bodo policisti vse do 31. decembra poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov na slovenskih cestah, so sporočili z AVP.

Statistika je bolj jasna, če jo primerjamo z lanskim letom. 31 mrtvih pomeni 55 odstotkov več kot lani, ko jih je umrlo 20. Kar 659 ljudi pa je bilo zaradi alkoholiziranih povzročiteljev lažje in hudo telesno poškodovanih. Obenem je zaradi vožnje pod vplivom drog sedem povzročiteljev – od teh so bili štirje tudi pod vplivom alkohola – povzročilo smrt osmih oseb. "To so podatki, ki nas vedno znova pretresejo in opomnijo, kako uničujoče posledice imajo alkohol in droge v prometu. Zato znova opozarjamo, da ste le s trezno glavo del odgovorne udeležbe v prometu. Prometna nesreča, povzročena zaradi zlorabe alkohola, ni nesreča, temveč tragedija, povzročena zaradi neodgovornega ravnanja posameznika. Ničelna toleranca do vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi mora postati predpogoj naše prometne kulture," ie za večjo varnost na slovenskih cestah prizadeva Vesna Marinko.

Na AVP ugotavljajo, da so mnogi prepričani, da lahko normalno sodelujejo v prometu, vse dokler nimajo vidnih in vedenjskih znakov močne alkoholiziranosti, kot na primer zanašanje, dvojni vid, zapletanje v govoru. "Nekaterih posameznikov pa žal tudi takšno stanje alkoholiziranosti ne odvrne od udeležbe v prometu. Že brez alkohola je v prometu za nastanek tragičnih dogodkov dovolj le trenutek neprevidnosti, alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi pa tveganja za takšne situacije še dodatno povečujejo," opozarjo.

V času akcije bodo aktivnosti inšpekcijskih služb, vladnih in nevladnih organizacij usmerjene v bližino gostinskih lokalov, zabaviščnih prostorov in kraje, kjer se zadržuje več ljudi, so pojasnili na AVP.

Akcije policije

Da ne bi sedli za volan, če smo pod vplivom substanc, se zavzema tudi policija. Zato bodi policisti med 2. in 31. decembrom 2019 po vsej Sloveniji preverjali, ali vozniki vozijo pod vplivom alkohola. "Več pozornosti pa bomo v tem obdobju namenili tudi preverjanju prisotnosti drog pri voznikih," je poudaril vodja sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Ivan Kapun.

Poleg tega bodo poostreno nadzirali, kako gostinci spoštujejo zakon o omejevanju porabe alkohola. Preverjali bodo, v katerih gostinskih lokalih so vozniki, ki bodo kasneje pri nadzoru napihali več kot je dovoljeno, pred tem uživali alkoholne pijače. "Ob tem bomo kontrolirali tudi točenje alkohola mladoletnim osebam in alkoholiziranim posameznikom v različnih lokalih," je pojasnil Kapun in dodal, da so aktivnosti del evropsko usklajenega nadzora, poimenovanega Alcohol & Drugs, ki bo med 9. in 15. decembrom potekal v več evropskih državah in se mu pridružuje tudi slovenska policija.

V zadnjih letih se je sicer delež prometnih nesreč, ki jih zakrivijo pijani vozniki, nekoliko zmanjšal in predstavlja 9-odstotni delež vseh povzročiteljev prometnih nesreč. Zaskrbljujoče pa je, da več kot petina voznikov, ki povzročijo smrtno prometno nesrečo, vozi pod vplivom alkohola. "Alkohol najprej oslabi sposobnost normalnega miselnega presojanja. Voznik je tako prepričan, da vozi bolje, kot dejansko. Sledijo slabša sposobnost zaznavanja, napačne ocene razdalj, počasne reakcije, motnje pri ravnotežju, zožen zorni kot itd. V prometu to konkretno pomeni izzivanje nevarnosti: prepočasna ali prehitra vožnja, težje obvladovanje ali spremljanje smeri vožnje, nevklopljeni smerni kazalci, ustavljanje pri zeleni luči, vožnja v rdečo luč … " je konkreten vpliv alkohola na človeka opisal Kapun.

'Vsaka nesreča, ki se zgodi pod vplivom alkohola, je nedopustna in odveč'

Ker so vozniki, ki vozijo pijani, nezanesljivi in nevarni, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje z Ministrstva za zdravjeMojca Gobec poudarja, da je vsaka nesreča, ki se zgodi pod vplivom alkohola, nedopustna in odveč. Statistika o nesrečah pod vplivom škodljivih substanc pa je razlog za ukrepanje, je prepričana: "Do sedaj smo s skupnim ukrepanjem že dokazali, da se navade voznikov da spreminjati, kljub temu, da je potrebno vlagati veliko dela in da je to delo na dolgi rok. Mladi vozniki so že privzeli, da ne vozijo pod vplivom alkohola in se z zabav raje vračajo s treznim voznikom. Enako velja za odrasle priložnostne pivce. Vem, da nas čaka še veliko dela, vendar zaupam v naša skupna prizadevanja in aktivnosti na področju varnosti v cestnem prometu."