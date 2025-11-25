Stopnja HIV v Sloveniji nizka, izziv pozne diagnoze

V letu 2025 v Sloveniji zaznamujemo 40-letnico organiziranega odziva na epidemijo okužbe s HIV oz. aidsa. Strokovnjaki ob tem izpostavljajo, da se Slovenija že od začetka uvršča med države, ki ohranjajo nizko stopnjo epidemije. Čim bolj zgodnja postavitev diagnoze ostaja največji izziv, saj so številne diagnoze še danes postavljene pozno.

Slovenija je ena izmed držav z najnižjo prijavno pojavnostjo novih diagnoz okužbe s HIV v svetu. Delež okuženih v Sloveniji v nobeni skupini prebivalcev, ki imajo v povprečju višje tvegana vedenja, ni presegel pet odstotkov, je za STA pojasnila Irena Klavs z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Na NIJZ ocenjujejo, da v državi živi približno 1000 ljudi z okužbo s HIV, približno desetina jih ne ve za svojo okužbo. Tiste, ki za svojo okužbo vedo, v veliki večini uspešno zdravijo. Okužbe tako ne morejo prenesti na druge, prav tako pa se jim izboljša kakovost življenja in podaljša življenjska doba, je poudarila Klavsova. V Sloveniji je epidemija okužb s HIV po njenih besedah zelo dobro obvladana, saj se je stroka že od samega začetka hitro in učinkovito odzvala z uvajanjem na dokazih temelječih ukrepov preprečevanja in obvladovanja, ki so bila takrat na voljo. Prve diagnoze okužbe s HIV so v Sloveniji postavili leta 1985 pri nekaj osebah s hemofilijo, ki so prejemale okužene pripravke iz krvi. Naslednje leto so začeli testirati vso darovano kri, zabeležili prve primere aidsa in vzpostavili epidemiološko spremljanje okužbe s HIV, je pojasnila.

Testirni komplet za prisotnost virusa HIV FOTO: AP icon-expand

Kot je dodala, so leta 1993 po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije začeli spremljati spreminjanje deleža okuženih s HIV v priložnostnih vzorcih pri nosečnicah in pacientih dermatoveneroloških ambulant, ki so imeli bolezenske znake spolno prenosljivih okužb. Kasneje so sistem dopolnili še z osebami, ki injicirajo prepovedane droge, in moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi. Sloveniji je bila tako skozi leta po besedah Klavs vedno med državami z najnižjo prijavno pojavnostjo.

Letos diagnozo prejelo 27 oseb

Letos je do vključno 2. novembra diagnozo okužbe s HIV prejelo 27 oseb, kar je 15 primerov manj kot v celem letu 2024. Letos je bilo prijavljenih še deset primerov okužbe s HIV pri osebah, ki so se leta 2025 začele zdraviti ali so zdravljenje nadaljevale v Sloveniji in so diagnozo prejele že prej v tujini, kaže poročilo NIJZ. Pogostost okužb med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, je nesorazmerno visoka, vendar so absolutne številke relativno nizke. Letos do vključno 2. novembra so na NIJZ prejeli prijavo osmih novih diagnoz med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, od skupno 24 primerov pri moških. Relativno nizko število novih diagnoz med to populacijo je predvidoma posledica uspešne kombinirane preventive, predvsem dostopnosti testiranja v skupnosti, takojšnjega začetka zdravljenja okuženih in dostopnosti PrEP za posameznike z zelo tveganim vedenjem. Letos do vključno 2. novembra je število novih diagnoz heteroseksualno prenesenih okužb prvič od začetka epidemiološkega spremljanja preseglo število novih diagnoz okužb med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, so navedli na NIJZ.

Izziv pozne diagnoze