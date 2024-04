'Stopnja tveganja je res izjemno majhna'

Minister za izobraževanje Darjo Felda je na novinarski konferenci dejal, da so ministrstvo o potencialni grožnji v ponedeljek obvestili nekateri ravnatelji. Ravnateljem in ravnateljicam so poslali obvestilo o grožnji ter podali nasvete za ravnanje v prihodnosti. "Svetujemo vam, da ste v teh dneh še bolj kot sicer pozorni na svoje učence, na dogajanje v šoli in šolskem prostoru."

Minister je staršem, ki oklevajo pri odločitvi o pošiljanju otrok v šolo, svetoval, naj se spregovorijo z vodstvom šole in preverijo, kako je poskrbljeno za varnost. Ravnateljem in ravnateljicam je priporočil, naj sodelujejo z lokalno policijo, odločitev, kako ravnati, pa je v njihovi avtonomni pristojnosti.

V Ljubljani okrepili varovanje na osnovnih šolah

Šole bodo sledile pozivu Policije in napovedujejo različne previdnostne ukrepe. Mestna občina Ljubljana je okrepila varovanje na osnovnih šolah. Po besedah župana Zorana Jankovića bo imela do petka vsaka ljubljanska osnovna šola varnostnika, za kar je sredstva zagotovila občina. Tako ima 40 šol zagotovljene varnostnike, nekatere so jih imele že pred odločitvijo občine, je povedal na današnji novinarski konferenci. Spletne grožnje je označil za sprevrženo dejanje in norčevanje.

Vodstvo ene od ljubljanskih osnovnih šol je starše že v ponedeljek zvečer tako obvestilo, da bo pri vhodu šole dodatno prisoten varnostnik, in sicer od danes do petka od 7. do 17. ure. Vodstvo šole je Policijo zaprosilo, naj jim svetuje glede ravnanja in ukrepanja. Danes so staršem po elektronski pošti poslali odgovor Policije. Ta jim je sporočila, da so zaradi grožnje v skladu s kadrovskimi zmogljivostmi povečali število obhodov policistov v okolici objektov šol. Obhode izvajajo tako uniformirani policisti kot policisti v civilnih oblačilih.

Ena od osnovnih šol v osrednjeslovenski regiji pa je v sporočilu staršem, ki ga je pridobila STA, zapisala, da bo v sredo na šoli organiziran poostren nadzor dežurnih učiteljev. "Vsa vhodna vrata v šolo bodo po začetku pouka zaklenjena, na vratih bo napisana telefonska številka, kamor pokličete, če kaj potrebujete," so staršem sporočili predstavniki šole.

Učenci v tej šoli v sredo ne bodo opravljali dežurstva. Šolo in njeno okolico bo nadzorovala tudi Policija. "Prosimo vas, da ta dan ne vstopate v šolo, če ni nujno potrebno. V primeru, da morate nujno vstopiti, bo na vratih napisana telefonska številka, kamor pokličete, da vam vrata odklenemo," so navedli.