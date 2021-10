Stopnjevanje napetosti med policijskima sindikatoma in vodstvom Policije

V Policijskem sindikatu Slovenije (PSS), ki ga vodi Rok Cvetko, so v četrtkovem dopisu generalnemu direktorju Policije Antonu Olaju, ki ga je ta tudi objavil na družbenih omrežjih, zapisali, da je za "vse ukrepe in aktivnosti" policistov na torkovem protestu odgovoren generalni direktor.

Zaradi tega s pooblaščeno pravno pisarno preučujejo vse oblike Olajeve odgovornosti, saj zaradi njegovih pravic in obveznosti "ni mogoče izključiti suma storitve kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva oziroma druga kazniva ravnanja", ki bi se lahko pokazala po neodvisni preiskavi. Ob tem mu očitajo tudi upad ugleda in dostojanstva policistov.

Dodajajo, da so policisti s svojim ravnanjem na torkovem protestu sledili odredbam generalnega direktorja Policije, direktorja policijske uprave ali policista, ki ga je za to pooblastil generalni direktor ali direktor policijske uprave. Zato so Olaja v zapisu prosili, naj jih v "najkrajšem možnem času konkretno" seznani s tem, kako je potekalo poveljevanje in odrejanje ukrepanja policistov ter "kdo je dejansko poveljeval oziroma izdajal odredbe policistom".

Olaj zavrnil obtožbe

V zapisu na družbenem omrežju je Olaj Policijskemu sindikatu Slovenije in njegovemu predsedniku Cvetku v četrtek nato odgovoril, da ima lahko vsakdo svoje mnenje. Ostro pa je zavrnil "zavajajoče navedbe o 'zgražanju nad posredovanjem policistk in policistov' in o 'upadu ugleda in dostojanstva'".