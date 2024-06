STORK – edinstveni sladoledi, narejeni v Sloveniji

V sodobnem svetu, ki ponuja vse bolj raznoliko izbiro prehranskih možnosti, je poudarek na kakovosti in skrbno izbranih sestavinah postal nadvse pomemben. Zavestno se oziramo k naravi, ki nam ponuja bogato bero najrazličnejših okusov. Sladoledi STORK so pripravljeni iz naravnih sestavin, kar pomeni, da ne vključujejo sestavin z gensko spremenjenimi organizmi.

Sladoledi STORK – edinstveni sladoledi Posebnost sladoledov STORK se odraža v avtentičnosti okusov, ki jih prinašajo skrbno izbrane sestavine iz narave in so servirani v lonček v velikostih 125 ali 500 mililitrov. Pri STORKU so ponosni na široko paleto certifikatov, pridobljenih za njihove izdelke, kar sladolede STORK postavlja v položaj edinega slovenskega proizvajalca sladoleda z uradno potrjenim asortimanom brez glutena! Poleg tega so razširili svojo ponudbo v sladolede brez dodanega sladkorja, da bi zadovoljili še širši krog potrošnikov. Receptura STORK sladoledov je plod večletnega razvoja, saj je celoten proces izdelave izjemno pomemben. Zavzeto sodelujejo z najboljšimi dobavitelji, strokovnjaki in izbirajo sestavine, na katere se lahko brez zadržkov zanesejo. Sladoledi STORK se ponašajo z izjemno edinstveno ponudbo sladoledov, ki ne vsebujejo gensko spremenjenih organizmov, so brez glutena in se izogibajo vsem vrstam dodatkov, umetnih barvil, ojačevalcev arom in konzervansov.

Pristnost okusov Sladoledi STORK želijo zagotoviti avtentično izkušnjo, ki bo v vaših ustih pustila trajen pečat nežnosti in svežine. Danes vam s ponosom predstavljamo 17 edinstvenih okusov STORK sladoleda. Klasične okuse, kot so borovnica, vanilja, čokolada in jagoda, spremljajo drznejše opcije, kot so ananas, mango, pistacija in domače bučno olje. STORK sladoledi tako ne le ustvarjajo pestre najljubše poletne sladice, temveč nepozabno doživetje, ki bo razveselilo vaše brbončice in vas popeljalo na kulinarično pustolovščino. V preteklem letu se je ponudba STORK sladoledov razširila z različnimi okusnimi kombinacijami. Kot novost je predstavljen TWINS – 500 ml ločki, simfonija dveh okusov, združenih v enem lončku. Vsi trije TWINS sladoledi so prejeli zlate, ter veliko zlato medaljo na tekmovanju AGRA 2023. Letos se je trojčku TWINS pakiranj (jagoda-vanilija, čokolada-vanilja, malina-bela čokolada) pridružila nova kombinacija: borovnica-grški jogurt.

