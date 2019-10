Štork Srečko se ne bo vrnil domov, v Afriki se je zapletel v plastično vrečko

Letošnja pomlad z deževnim in mrzlim majem belim štorkljam ni bila naklonjena. Grob pregled rezultatov popisa vrste na ravni celotne države kaže, da je bila to ena najslabših gnezditvenih sezon za štorklje od leta 1999, odkar potekajo vsakoletni popisi, so zapisali v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS).

Srečno so jo odnesle le štorklje, ki so s prihodom na gnezdišča malo kasnile in imele zato v maju namesto majhnih mladičev, ki še niso sposobni lastne termoregulacije, šele jajca, ki so jih vztrajno grele. Eden takšnih parov je gnezdil v Mateni na Ljubljanskem barju. Vzredil je tri mladiče, od katerih sta bila dva sredi julija opremljena z GPS sledilnima napravama, ki beležita njune premike. To sta bila Srečko in Bela, so takrat sporočili iz DOPPS.

Prve krajše izlete iz domačega gnezda v bližnjo okolico sta mladi štorklji pričeli delati v začetku avgusta, nato pa sta jo sredi avgusta istočasno mahnili do Lesc in nazaj na domače gnezdo, temu pa je čez nekaj dni sledil še skupen izlet na Vrhniko. Njune poti so se 20. avgusta ločile, saj se je Srečko podal v Italijo, Bela pa štiri dni kasneje na Balkan. V prvih dneh septembra je Srečko že prečkal Sredozemsko morje in se nahajal v severi Tunizij. Bela je v tem času prečkala Marmarsko morje. Tik pred Afriško celino se je ustavila na jugu Sinajskega polotoka v bližini letovišča Sharm El Sheik.