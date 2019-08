Štorkljini mladički so se skupaj z mamo vrnili domov

Mladiče poškodovane štorklje, ki so jih v začetku julija premestili iz gnezda na strehi župnišča v Cerkljah na Gorenjskem v zavetišče na Muti, da ne bi poginili, so danes, skupaj z mamo, vrnili nazaj v naravo. Vsi so obročkani, tako da bodo vedeli, če se bodo kdaj vrnili iz Afrike.

"Dr. Golob iz Mute je pripeljal družino štorkelj v Cerklje, kjer smo jih izpustili. Obročkali smo tudi štorkljo, tako, da bomo vedeli, ali se bo vrnila iz Afrike," nam je sporočil Dušan Dimnik, prostovoljec Slovenskega centra za obročkanje ptic.

FOTO: Miro Majcen

Mladički in mamica štorklja so imeli v zavetišču minimalen stik z ljudmi, danes pa so jim za lažji prehod v naravno okolje po polju, kjer so jih izpustili, posuli nekaj priboljškov – ribe in ščurke. Eden od mladičkov se je nato pred objektivom našega fotografa Mira Majcna podal na svoj prvi let.

Prvi let enega od mladičkov je ujel naš fotograf. FOTO: Miro Majcen

Mamica je bila poškodovana Kot smo že poročali, je lokalni župnik v Cerkljah Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) obvestil, da je na dvorišču štorklja, ki ne more zleteti na dimnik.Direktor DOPPS Damijan Denac jo je odpeljal na Kliniko za male živali v Ljubljano, kjer so ugotovili, da ima polomljeni dve kosti na perutih (krokarnico in ključnico). Ker ni mogla hraniti svojih mladičkov, je bilo njihovo življenje ogroženo. Občina je zato organizirala dostop do gnezda in s strokovno pomočjo DOPPS omogočila premestitev mladičev v zavetišče. Iz gnezda so jih vzeli s pomočjo gasilskega dvigala.

FOTO: Damjan Žibert