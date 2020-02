Štorman in njegova hči ne priznavata krivde za poskus goljufije

Sodnica Alenka Jazbinšek Žgank je tako začetek glavne obravnave razpisala za april. Kot navaja tožilec Marko Borovnik, je Štorman na svojih nepremičninah vpisal zemljiški dolg, ko ga je NKBM Leasing že pozval k plačilu obveznosti, njegova hči pa je na podlagi tega zemljiškega dolga prijavila fiktivno terjatev v višini 360.000 evrov. Če bi manever uspel, bi bili upniki oškodovani za vsaj 155.000 evrov, kolikor so bile vredne nepremičnine, dodaja tožilec.

Zagovornik Štormanove Rudi Potrpin je predlagal, da na sojenju zaslišijo vse priče iz preiskave in upnike, saj po njegovi oceni ni jasno, v kakšnem deležu so bile priznane in plačane terjatve upnikov. Tožilec pa je temu nasprotoval, ker so po njegovih besedah ti podatki javno dostopni na spletnih straneh Ajpesa.

Pričakuje oprostilno sodbo

Potrpin je ocenil, da obtožnica ni utemeljena, saj da niso podani znaki kaznivega dejanja. Zato pričakuje oprostilno sodbo. Za poskus goljufije v sostorilstvu je sicer zagrožena kazen do petih let zapora.

Štormanov gostinski imperij se je zrušil januarja 2014. V njegovem osebnem stečaju je bilo ugotovljenih za skoraj 6,6 milijona evrov terjatev. Nepoplačanih je ostalo 5,8 milijona evrov terjatev, postopek pa je bil novembra lani pravnomočno zaključen.

Kriminalisti so Štormana pred dvema letoma kazensko ovadili tudi zaradi kršitve delovnopravne zakonodaje, 150 nekdanjih svojih zaposlenih naj bi namreč oškodoval za več kot dva milijona evrov. Ta zadeva je od julija lani na žalskem okrajnem sodišču.