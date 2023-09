Odštevamo ure: razprodane Stožice bodo kmalu odprle svoja vrata

Razprodane Stožice bodo kmalu odprle svoja vrata in vanje so bo zgrnilo več kot 16.000 gledalcev, ki bodo z ogledom nogometnega spektakla pomagali tistim, ki so v avgustovskih poplavah ostali brez vsega. Ko deroča voda ni prizanašala in je odnašala vse, kar so gradili vse življenje.