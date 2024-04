Strah v šolah: Poklukar odredil izredni nadzor nad delom Policije

Bi morala Policija in okrožno državno tožilstvo ob grožnjah s streljanjem na šolah ukrepati drugače? Zaradi počasnega preiskovanja in komunikacije, ki je sprožila preplah, je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar po naših informacijah odredil izredni nadzor nad delom Policije. Kasneje so slednje potrdili tudi na notranjem ministrstvu.

Kot so pojasnili, je namen nadzora preveriti zakonitost in strokovnost opravljanja policijskih nalog in policijskih pooblastil na področju temeljnih dolžnosti policije za varovanje življenja in osebne varnosti ljudi ter preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih ravnanj. Ob tem pa bodo preverili tudi zakonitost in strokovnost aktivnosti Policije na področju obveščanja javnosti.

"Minister je danes na podlagi 6. člena Zakona o organiziranosti in delu v Policiji in drugega odstavka 9. člena Pravilnika o usmerjanju in nadzoru policije odredil izredni nadzor nad delom Policije v zvezi s komentarjem, ki je bil 2. aprila 2024 objavljen na enem od spletnih portalov, da se bo na eni od slovenskih šol 10. aprila 2024 zgodilo streljanje," so sporočili.

Kritike ravnanja Policije se medtem vrstijo. Kako bi moralo potekati obveščanje šol in javnosti v primeru takšnih groženj? Je Policija naredila napako? "Napaka je bila v tem, da smo posameznikom prepustili, da so obveščali posameznike," je v oddaji 24UR ZVEČER poudarila predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Mojca Mihelič. Kritična je do celotnega sistema, tudi do tega, kako je prihajalo do odločitev in informiranja.

"Zdi se mi primerno, da smo zavodi obveščeni, ko obstaja najmanjši sum, da bi bilo lahko kaj narobe," je dejala. Zato bi pričakovala, da bi se odločujoči, ko je bila Policija 2. aprila obveščena o zapisu in če je ocenila, da je treba ukrepati, sestali in dogovorili z ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ter skupaj našli rešitev, na kakšen način obveščati zavode.