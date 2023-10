Nad Slovenijo spet prihaja močnejše deževje. Kaj to pomeni za ljudi, ki živijo na območjih, ki jih ogrožajo plazovi? "Strah nas je, spimo oblečeni, da bi bili pripravljeni, če se plaz sproži," pripovedujejo na Kamniškem, kjer približno 60 hiš ogroža plaz Blate. Gasilci ga nadzorujejo noč in dan, v ponedeljek bo civilna zaščita vzpostavila tudi alarm, ki bo domačine opozoril na nujno evakuacijo. Kar osem hektarjev velik plaz trenutno miruje, a nihče ne ve, kako bo, če bodo padavine dodatno razmočile zemljino. Stanje plazov pa civilna zaščita in gasilci budno spremljajo tudi v Baški grapi. Hkrati pa se nadaljuje odstranjevanje posledic petkove ujme. V Strugah pa so zaradi ogromnega plazu, ki se je ta teden znova sprožil in se z vsakim dnem dodatno premika, prebivalce iz približno desetih stanovanjskih hiš že preventivno evakuirali.

Slišalo se je, kako so veje pokale, kako se drevje premika, opisujejo prebivalci, ki so jih morali nemudoma evakuirati. Čeprav so se že vsi domačini lahko vrnili v svoje domove, nevarnosti še ni konec. Še si niso opomogli od avgustovskih poplav, pa so tu znova neurje, deževje in poplave. Zemlja je mokra, plazi skorajda na vsakem koncu. Najbolj nevaren na območju Kamniškega pa je ogromni osem-hektarski plaz Blate, ki grozi 60 hišam v Kamniški Bistrici. Predsednik Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica Damjan Kermauner razlaga, da nekateri pravijo, da slabše ne more biti. Spet drugi so bolj optimistični in upajo, da bo vse v redu. Domačin iz naselja Klemenčevo Jakob Pavlič v strahu pripoveduje: "Živimo oblečeni, ne moreš se sleči, določene stvari smo umaknili ven. Ko se prižge alarm, so ključne minute in nimaš časa niti škornjev obuti."

Gorska reševalna služba je napeljala tudi vrvi, s katerimi preverjajo, ali se plaz premika. V ponedeljek bo plaz nadziral alarm, opozoril bo na vsako morebitno spremembo in omogočil, da ljudje čim prej zapustijo svoje hiše in rešijo svoja življenja. Nejc Koželj, predsednik PGD Kamniška Bistrica, razlaga: "Trenutno plaz miruje, ampak je loterija, nihče ne ve, ali bo šel ter kdaj bo šel. Bomo imeli srečo ali bo deževje? Se bo plaz posušil, ustavil, nihče ne ve, zagotovo pa je, da je izredno nevaren." Kermauner dodaja, da je problem, če se ustvari jez, saj se lahko voda nabira, in ko prodre, si raje ne predstavljamo, kaj se lahko zgodi. Zdaj ga noč in dan spremlja gasilska straža, še v tem tednu pa naj bi si ga ogledali še geologi. 'Vse je šlo. Vse je na kupih za odpad' Strah pa ne spremlja samo domačinov na Kamniškem, temveč tudi prebivalce Baške grape. Družina Šorli v teh dneh svoje imetje prečesava kos za kosom . Da bi rešili, kar se rešiti da. Julijan Šorli iz Klavž komentira: "Vse je šlo. Vse je na kupih za odpad." V Klavžah je reka Bača v petek naglo narasla, se razlila na cesto in vdrla tudi v domove. Skozi vhodna vrata družine Šorli noter in na drugi strani ven. Reke je bilo pri njih več kot do pasu. Marta Šorli razlaga, da ni bilo več pomoči. "Šla sva na vrh in gledala okrog in okrog, kako naju zaliva. Potem so nam gasilci svetovali, da naju evakuirajo." Šorlijevi niso bili poplavljeni prvič, so pa bili tokrat najhuje. Prepričani so, da se je verjetnost poplav povečala s pregrado z zapornicami, ki so jih soške elektrarne, ki upravljajo z malo elektrarno v vasi, postavile pred približno 15 leti.

icon-expand Težave po neurju tudi v Baški grapi FOTO: POP TV

"Gor pride nekaj dreves, se postavijo na križ in zadaj vse, kar hudourna reka nosi, tisto vejevje, naredi zamašek in je kot neprepustna pregrada. Potem se začne cirkus," pravi Julijan Šorli. Da Šorlijevi niso bili poplavljeni prvič, čeprav je bilo tokrat najhuje, poudarja tudi domačin Saša Rejec. Prepričani so, da se je verjetnost poplav povečala s pregrado z zapornicami, ki so jih soške elektrarne, ki upravljajo z malo elektrarno v vasi, postavile pred približno 15 leti.

Župan Občine Tolmin Alen Červ pa pojasnjuje, da bodo v najkrajšem možnem času imeli sestanek z vodstvom soških elektrarn. "Ni vse slabo, med avgustovskimi poplavami so se zelo dobro odzvali in ravno zaradi njih katero tragično posledico mogoče preprečili." Verjame, da je bil tokrat namen dober. "Prehitro pa je za kakršne koli ocene, kaj je šlo tukaj kaj narobe," dodaja. A domačini torej odgovore pričakujejo in to čim prej, saj, kot so včeraj poudarjali v Baški grapi, po tem koncu tedna še toliko bolj s cmokom gledajo v nebo. Plaz se vsak dan premakne za meter oz. meter in pol S tovrstnimi problemi se soočajo tudi v Krnici nad Lučami. Kot da se od avgustovskih poplav, ko so bili zaliti z vodo in blatom, nič ne bi spremenilo. Uroš Kosmač pripoveduje: "To je na novo spet, avgusta je bilo isto, zdaj je spet na novo. Po avgustu je bilo to vse sanirano, zasuto, njiva je že bila prazna, njiva je že bila očiščena." V petek je delo vseh, ki so pomagali, od sosedov, prostovoljcev in župana do podjetnikov, ki so jim pomagali z gradbenimi stroji, šlo v nič. Tamara Terbovšek pravi, da je avgusta ni bilo tako strah. "Zdaj nekako veš, da je plaz, ki lahko pride dol, in je grozno."

icon-expand Plaz Struge FOTO: POP TV