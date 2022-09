Strah ni bil upravičen: 'Odjemalci ne bodo ostali brez plina'

Po tem, ko je podjetje Domplan naznanilo, da bo prekinilo dobavo zemeljskega plina, se slovenski trg plinskih ponudnikov manjša. Podobno je že napovedalo Komunalno podjetje Velenje, prav tako pa o tem razmišljajo tudi v Energetiki Celje. Slovenska javnost se zato upravičeno sprašuje, ali to pomeni, da bodo določeni odjemalci to zimo ostali brez ogrevanja. V Agenciji za energijo trdijo, da so zaščiteni odjemalci varna skupina, kar pomeni, da gospodinjstva ne bodo imela motene oskrbe s plinom.

Podjetje Domplan d. o. o. je napovedalo, da bodo dobavo plina ukinili novembra. Ponudnika bo moralo menjati 2200 gospodinjstev, okoli 100 poslovnih odjemalcev in 71 takšnih odjemalcev, ki se ogrevajo iz skupnih kotlovnikov. V Agenciji za energijo zato svetujejo, da gospodinjstva čim hitreje preverijo ponudbe na trgu z zemeljskim plinom in izvedejo postopek menjave dobavitelja. Postopek menjave je sicer za odjemalca brezplačen in enostaven, saj ga lahko opravi tudi izbrani dobavitelj. A nekateri odjemalci, ki imajo pogodbo sklenjeno z Domplanom, pravijo, da sporočila o prekinitvi dobave še niso prejeli. "Mene zaenkrat še nič ne skrbi, ker noben ni nič rekel, da bodo prenehali. Ko pa bodo rekli, da bodo ukinili dobavo plina, takrat pa me bo skrbelo," je dejala kranjska prebivalka. V Domplanu pravijo, da so sicer sporočila o prekinitvi pogodbe vsem odjemalcem poslali na isti dan, a očitno vsi obvestila še niso prejeli. "Nekaj sem videla po televiziji, vendar na dom še nisem prejela sporočila," je povedala še ena Domplanova odjemalka.

Zaradi povišanja cen so nekateri odjemalci že predhodno želeli zamenjati ponudnika. "Za 35 kvadratov sem plačevala 180 evrov, to je dvakrat več kot prejšnjo sezono," je dejala lastnica frizerskega salona, ki poslovni prostor ogreva prek Domplana.

A ker sta prekinitev napovedali že dve slovenski podjetji, še eno pa o tem razmišlja, se postavi vprašanje, kaj se zgodi, če pri drugih ponudnikih ni dovolj prostora za vse odjemalce. "V tem trenutku ne moremo z gotovostjo odgovoriti, ali je dovolj prostora za vse odjemalce pri drugih dobaviteljih plina," so dejali v Agenciji. To problematiko naj bi sicer uredil Zakon o oskrbi s plini, ki so ga sprejeli na današnji seji državnega zbora, ki so jo poslanci sprejeli soglasno. Novela zakona v takšnih primerih predvideva nadomestno oskrbo.

Zaradi nujnosti določitve dobavitelja (oz. dobaviteljev) nadomestne oskrbe v Agenciji trdijo, da bodo takoj po sprejetju zakona izvedli vse aktivnosti in z določitvijo dobavitelja nadomestne oskrbe poskrbeli, da odjemalci v prihajajoči zimi ne bodo ostali brez plina, četudi njihov sedanji dobavitelj preneha opravljati dejavnost.

V Sloveniji je bilo sicer v letu 2021 od skupno 137.192 odjemalcev zemeljskega plina 123.164 zaščitenih odjemalcev plina. Zaščiteni odjemalci so varovana kategorija odjemalcev. To pomeni, da so "v primeru motenj pri oskrbi z zemeljskim plinom ukrepi zmanjševanja porabe ali odklapljanje določenih industrijskih odjemalcev namenjeni prav zagotavljanju nemotene oskrbe zaščitenih odjemalcev," so še pojasnili na Agenciji za energijo.

icon-expand Izmed 137.192 odjemalcev zemeljskega plina, ki so v letu 2021 porabili 10.127 GWh zemeljskega plina, je bilo leta 2021 123.164 zaščitenih odjemalcev plina, ki so porabili 19 % plina. FOTO: Shutterstock

Zaščiteni odjemalci so poleg gospodinjskih odjemalcev tudi distributerji toplote za daljinsko ogrevanje v napravah, ki ne morejo preiti na drugo gorivo ali vir toplote kot plin, in osnovne socialne službe, ki so priključene na distribucijski ali prenosni sistem in niso izobraževalne ali javnoupravne službe. Spomnimo, Domplan je manjši zasebni dobavitelj, ki je zemeljski plin dobavljal od leta 1992. Kot so pojasnili v sporočilu, ki so ga poslali svojim odjemalcem, so razmere na trgu zemeljskega plina za dobavitelje trenutno zelo zahtevne zaradi izjemno visokih cen zemeljskega plina na borzi ter vladne regulacije cene zemeljskega plina. "Glede na napovedan trend nadaljnjega razvoja energetske krize ter nedefinirane situacije glede povračila stroškov dobaviteljem poslovodstvo družbe na podlagi finančne analize ocenjuje, da tveganj iz naslova regulacije ne more prevzemati. To poslovno odločitev smo bili primorani sprejeti z namenom zagotavljanja finančne stabilnosti naše družbe in ohranitve ter nadaljnjega razvoja drugih naših dejavnosti," so zapisali.