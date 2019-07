'Strah pred jedrsko energijo je naredil veliko škode'

O zgodovini nakupa in razlogih za takšno odločitev takratne SFRJ je več povedala Ida Novak Jerele, ki v elektrarni kot tiskovna predstavnica dela že od konca osemdesetih let. "Na mednarodni razpis so se prijavili ameriško, nemško in sovjetsko podjetje. Sovjetska zveza je kot ponudnik odpadla, ker je menda hotela nek predhodni sporazum in ni upoštevala postopkov razpisa. V tehtanju med ameriško in nemško tehnologijo sta presodila robustnost in pasivni varnostni sistem ameriškega reaktorja." Pfefier pa ob tem dodaja, da se je pri odločitvi treba zahvaliti visoko usposobljenim in v svetovnem merilu priznanim jugoslovanskim strokovnjakom, ki so takratnemu političnemu vodstvu znali dobro svetovati pri končni odločitvi. K sklepanju posla pa je, tako Pfeifer, botrovala tudi ameriška odločitev, da je Jugoslavija najbolj vzhodna država, kjer še dovolijo prodajo jedrske energije.

Popolna simulacija

Po več kot uri zanimivega pogovora o jedrski energiji je bil čas za ogled elektrarne. "Imate pri sebi telefon?" naju je vprašala gospa Ida, in ko sva temu pritrdila, nama je naročila, naj napravi pustiva v zaklenjeni sejni sobi. Najprej smo obiskali kontrolno sobo reaktorja. No, ne gre za čisto pravo kontrolno sobo, temveč za simulacijsko sobo, ki pa je njena popolna kopija. "Njen namen je, da se operaterji v njej počutijo, kot da so v pravi kontrolni sobi. Želimo vzpostaviti popolnost," pove Pfeifer. Ko se odprejo glavna vrata sobe, se zasliši zvok turbine in pred nami se pokažejo komandne plošče z mnoštvom gumbov, stikal, monitorjev in prikazovalnikov vrednosti. V tej sobi sva si z Mirotom poskušala zapomniti čim več podrobnosti in nato simulacijsko sobo primerjati s pravo.