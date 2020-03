NLB začasno zaprla poslovalnico v UKC Ljubljana

V banki Sberbank tako komitente in obiskovalce naprošajo, da za opravljanje bančnih storitev uporabljajo spletno ali mobilno banko, prav tako pa svetujejo tudi uporabo plačilnih in kreditnih kartic ter bankomatov. V primeru dvigov gotovine višjih vrednosti se sicer lahko obrnejo na katero koli poslovalnico, prav tako lahko v poslovalnicah opravijo tudi druge storitve, vendar na banki prosijo, da se komitenti na obisk predhodno najavijo na brezplačni telefonski številki 080 22 65 ali prek elektronske pošte info@sberbank.si .

NLB zaprla poslovalnico v UKC Ljubljana

Tudi NLB je že sprejela in izvaja niz različnih ukrepov za zagotavljanje varnosti zposlenih in strank v času širjenja koronavirusa. Minuli teden so tako, skladno z usmeritvijo vodstva UKC Ljubljana, preventivno zaprli svojo poslovalnico Klinične bolnice. Ta bo zaprta predvidoma 14 dni, zaposlene v poslovalnici pa so za zdaj prerazporedili v druge poslovalnice.

V omenjeni banki so odpovedali tudi službene poti, izobraževanja, dogodke in srečanja, ki vljučujejo večje število ljudi ali pa imajo mednarodno udeležbo, skrbijo pa tudi za higieno in razkuževanje prostorov.

V NLB vsem komitentom in obiskovalcem tudi priporočajo, da se na posvet v poslovalnici predhodno naročijo in se tako izognejo čakanju. Prav tako opozarjajo na spoštovanje osebnega prostora in ohranjanje razdalje med 1,5 do dva metra od ostalih oseb. Sicer pa lahko komitenti veliko stvari opravijo kar od doma; položnice in ostala plačila lahko opravite preko spleta, številne druge bančne storitve pa lahko uredite preko NLB video klica (preverite lahko stanje na računu, uredite potrdila o plačilih, opravite osnovni izračun kredita in razrešite tehnične težave.

"Če stranke potrebujejo nasvet ali pomoč, lahko 24 ur na dan pokličejo na 01 477 20 00ali prekNLB video klica, pišejo na info@nlb.si ali svojemu osebnemu bančniku ali pa stopijo v stik z NLB prek spletnega klepeta," še dodajajo na NLB.

Delavska hranilnica in NKBM svetujeta komunikacijo s kontaktnim centrom

V Delavski hranilnici zaenkrat poslujejo normalno in v skladu s smernicami, objavljenimi na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). "Zaposlene stalno informiramo in opozarjamo na higienske in ostale ukrepe. Omejili smo službena potovanja, za sestanke uporabljamo oziroma priporočamo komuniciranje na daljavo, omejili smo udeležbo zaposlenih na izobraževanjih in nenujnih sestankih," so sporočili in dodali, da stranke na higienske in ostale ukrepe v poslovalnicah opozarjajo s plakati in letaki. Če se bo situacija zaostrila, pa bodo sprejeli dodatne ukrepe in stranke pozvali, da za poslovanje in komunikacijo s hranilnico v največji možni meri uporabljajo spletne in mobilne banke in se izogibajo nepotrebnim stikom na javnih prostorih.

Tudi v Novi KBM upoštevajo napotke NIJZ, a trenutno banka posluje nemoteno, so sporočili. Poudarili pa so, da lahko stranke z banko poslujejo oddaljeno prek spletne in mobilne banke, uporabljajo lahko možnost plačevanja s plačilnimi karticami, z banko pa lahko komunicirajo tudi prek kontaktnega centra in se tako izognejo nenujnim obiskom poslovalnic. "Tudi v prihodnje bomo budno spremljali razmere in ustrezno obveščali ključne deležnike banke o morebitnih dodatnih varnostnih ukrepih ali napotkih," so še sporočili.