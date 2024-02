Strah pred pomladnim prometnim kolapsom na Bledu: kako speljati obvoz?

Končne odločitve o obvozni trasi med gradnjo prve faze blejske južne razbremenilne ceste še vedno ni. V času gradbenih del na Betinovem klancu, ki naj bi potekala od začetka marca do prvomajskih praznikov, je do Bleda predlagan obvoz po edini alternativni državni cesti preko Kočne in Gorij, tudi za tovornjake in avtobuse, predstavniki občin in krajevnih skupnosti pa se bojijo prometnega kolapsa po celotni dolini. Zavzemajo se za dvosmerni promet na Betinovem klancu in državo pozivajo k iskanju ustrezne rešitve.