'Ponoči mi razbija srce, ne morem spati. Mladi ne upamo več imeti otrok'

Kaj sporoča tistim, ki ne vidijo, da je ukrepanje nujno? Kot meni, ne gre za to, da tega ne bi videli, ampak se jim zdi, da so oni svoje že naredili in da to ni več na njih: " Rada bi jim sporočila, da so ravno oni na pozicijah moči in imajo dostop do vzvodov, kjer lahko naredijo razliko. Mladi namreč še nismo pri koritu, kjer bi lahko sprejemali politične odločitve, ki bi resnično kaj spremenile, in zaenkrat nas nihče ne jemlje resno." Zato vse mlade poziva, da se aktivirajo.

O podnebni anksioznosti med mladimi pripoveduje tudi Izidor Ostan Ožbolt : " Večinoma je mlade strah, ko razmišljamo, kakšna bo prihodnost. Ko ne veš, ali boš imel otroka ali ne, ker ne veš, kaj bo čez 20 let. Ko je tvoja prihodnost tako črna, da si že danes prestrašen, in to vpliva na tvoje vsakodnevno delovanje." Kot meni, bodo mladi manj podnebno anksiozni le, če bodo videli, da vlada na tem področju dela resno in veliko: " Da vidimo, da bomo dovolj hitro opustili premog, da so v teku velike investicije v železnice ... Ko vidimo takšna dejanja, smo lahko tudi bolj optimistični glede prihodnosti in se ta podnebna anksioznost posledično zmanjša."

V množici mladih, ki je več kot očitno naredila vse, da bi bila (vsaj) danes slišana, pa vseeno ni povsem umanjkala generacija njihovih staršev in starih staršev. Kljub temu, da so ulice danes zavzeli mladi, jih starejši niso povsem pustili na cedilu, ampak so številni njihov boj za prihodnost vzeli za svojega.

Sam je del boja za podnebno pravičnost že od samega začetka in ključno se mu zdi, da gre pri tem več kot le za prihodnost mladih : "Gre za to, da lahko Slovenija pri reševanju te krize mnogo pridobi." Zelena delovna mesta, čistejše okolje, čistejši zrak, našteva: " Preko reševanja podnebne krize vidim lepšo prihodnost."

" Prihodnost mladih je vprašljiva, skrbi me za mlade, za moje otroke. Mislim, da jim družba danes ne prisluhne dovolj," pove Martina Kališek. Mladim želi več zdravega okolja, več pomoči, manj pretoka kapitala v sfere in ureditve področja, ki so mladim nedostopna. Skrbi jo onesnaženje in segrevanje planeta. Predvsem pa to, da se vsa ta leta veliko govori in nič ne naredi, pove. Na Podnebni štrajk je skupaj s prijateljico prišla z Vrhnike. S seboj pa sta v podporo pripeljali pravo atrakcijo – 'skvačkano' kolo, ki je delo rokodelske skupine Kva Kvačkaš, na katerem je lično izvezeno sporočilo: 'Ni planeta B'.

Boj proti podnebnim spremembam oziroma boj za politike, ki bodo omejile podnebno krizo, je boj vseh, poudarja tudi Gaja Brecelj , direktorica Umanotere: " Ne samo mladih, ne samo okoljskih nevladnih organizacij, pač pa vseh družbenih skupin, zato ker se tiče prav vseh in posledice že danes čutimo praktično vsi." Vsa ta leta vztrajamo, ker morajo biti pravice za dostojno življenje priborjene in ne preostane nam drugega, pripoveduje, medtem ko potiska kolo. Izpostavlja, da so ključne sistemske spremembe, da je oblast tista, ki je na potezi: "In samo politika, ki bo postavila pravila vsem družbenim podsistemom, tako kapitalu, tako izobraževalnemu sektorju, da bo šlo vse v isto pot. Ta pot pa je lahko le podnebno nevtralna družba."

Najbolj jo skrbi naraščajoča neenakost in nepravičnost, saj za ekonomsko in družbeno močnejše veljajo druga pravila kot za vse ostale in za mlade se situacija slabša. Ne morejo si privoščiti stanovanja, vedo, da bo podnebna kriza samo še hujša, našteva. Živijo pa v družbi, kjer politika to ignorira: " Zato je prav, da se jim pridružimo, da jih podpremo in da si priznamo, da je to boj vseh družbenih skupin."

In če so na prvem Podnebnem štrajku leta 2019 na transparentih prevladovala sporočila ' Ni Planeta B', skoraj štiri leta po tem opazna sprememba. Na transparentih poleg okolja kriči vedno več politično obarvanih sporočil, ki zahtevajo pravice delavskega razreda in ki opozarjajo na neenakost v družbi in na ranljivejše skupine, tudi na tiste, potisnjene na socialni rob. Zeleno barvo tako vedno bolj nadomeščata rdeča in roza. Na račun tega, da so podnebni protesti postali vedno bolj politično obarvani, je sicer slišati vedno več kritik. A kot poudarja Pia Zupančič iz Gibanja Mladi za podnebno pravičnost: " Mladi smo bili vedno val sprememb. Ekstremno pomembno se nam zdi, da se mladi vključujemo v politiko in da protestiramo, ker drugače težko naredimo spremembe."

Je to torej sploh še protest za okolje ? Kot odgovarja: "To je protest za okolje, saj mora ravno podnebni prehod biti pravičen. Kot lahko vidimo trenutno, ko se dogajajo zelene reforme, tega plačuje predvsem delavski razred. Medtem ko so pravi krivci velike korporacije in politike, ki sistema ne spreminjajo na način, da bi služil ljudem in planetu. Ampak ta služi predvsem kapitalu." Kot pravi, je del tega boja, ker jo skrbi za okolje, družbo in prihodnost: " Najbolj nas skrbi, da se nam bo čas iztekel in ne bomo uspeli rešiti podnebne krize, kar bi imelo katastrofalne razsežnosti za našo prihodnost."

"To ni le protest proti izkoriščanju našega planeta, temveč tudi proti nenasitni pošasti nebrzdanega kapitalizma, ki uničuje našo prihodnost. Zavedamo se, da so javne dobrine, kot so javni prevoz, javno šolstvo, javno zdravstvo, javna stanovanja in javne površine, ne le cenejše in bolj solidarne, temveč tudi podnebju edina prijazna alternativa. Za njihovo ohranitev in razširitev se bomo borili še naprej."

Bistvo njihovih zahtev je enako že od začetka, pravi. Doslej te niso bile implementirane, tako kot bi želeli: "Želimo si bolj učinkovito ukrepanje za reševanje podnebne krize. Zakaj že četrto leto vztrajajo pri "štrajku" za okolje? "Ker nimamo druge izbire. Še vedno bomo imeli prihodnost. Želimo si, da bo ta čim lepša in zato aktivisti vztrajamo. Ker si želimo ustvariti boljšo družbo. Če ne za nas, pa za prihodnje generacije." Kot pravi, se trudijo, da so tudi sami dober zgled: "Poskušamo delovati tako, da živimo pravično, da dajemo drugim. Imamo takšen življenjski slog, da razmišljamo tudi o drugih, ne le o sebi. In mislim, da je to tisto, kar manjka v naši družbi. Podnebne krize ne jemljemo dovolj resno. Podnebna kriza ni nekaj, kar se zgodi v enem dnevu in bi bila katastrofa, in zato je ljudje ne začutimo takoj, ampak se dogaja počasi. Zato ni občutka panike. In ker ga ni, se ukrepi sprejemajo prepočasi," je prepričana.

'To je celostni, ne le okoljski boj'

"Ko gre za podnebne spremembe, te največkrat prizadenejo tiste, ki so zanje najmanj odgovorni," Samanta Pahole iz Mladih za podnebno pravičnost pojasnjuje, zakaj boj za podnebno pravičnost, ne le boj za podnebje. Kot ocenjuje, se od leta 2019, ko so se mladi prvič množično podali na ulice in zahtevali zelene spremembe, ni veliko spremenilo: "Začelo se je sicer govoriti o zelenem prehodu, a do drastičnih sprememb ni prišlo. Odločevalci so dali veliko obljub, a radi bi videli tudi rezultate."