Stran pa ne bomo metal!

Bi rekli, da ste varčni? Nakupujete preudarno in samo toliko, kolikor zares potrebujete? Porabite prav vse, kar nakupite?

Ste prepričani? Kakšen je vaš odnos do hrane? Ljudje si radi zatiskamo oči in svoje vsakodnevne navade in ravnanja pogosto vidimo v boljši luči, vendar kupi odpadne hrane ne lažejo. V Sloveniji je leta 2018 vsak posameznik zavrgel povprečno kar 68 kghrane. 68 kg hrane letno si je težko predstavljati, količina pa postane zelo otipljiva, če si predstavljate 5,6 kg zavrženega krompirja ali banan mesečno. Štiričlanska družina zavrže več kot 22 kilogramov hrane mesečno, od tega 8 kg še užitne hrane, prav zavržena hrana pa predstavlja kar 11 % vseh odpadkov v gospodinjstvih. Kako nakupovati, da bomo zavrgli manj hrane? Z odgovornim nakupovanjem hrane varčujemo tako z denarjem kot tudi z naravnimi viri, hkrati pa pripomoremo k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov, saj je odpadna hrana tretji največji povzročitelj izpustov.

Pred nakupom: Vedno napišite nakupovalni listek, kaj in koliko potrebujete. Načrtujte jedilnik vnaprej. Preden živilo zapišete na listek, vedno preverite, kaj imate na zalogi v hladilniku in shrambi. Živilo porabite do konca, šele nato ga nadomestite. Zaužijete doma vse obroke ali samo kavo za zajtrk? Obrokom prilagodite nabor in količino živil. Če ste do sedaj stalno kosili v službi, vaši otroci pa v šoli, ste bili v času karantene verjetno presenečeni, kako zelo se je spremenil vaš nakupovalni seznam, prav tako pa tudi nabor živil ter količine le-teh. V trgovini: Sledite nakupovalnemu listku. Če boste nakupovalni listek sestavili tako, kot je organizirana trgovina (sadje, zelenjava, meso, delikatesa, kruh ...), ne boste begali sem ter tja in ne bodo vas premamile najrazličnejše ponudbe, akcije, novosti ter XXXL-pakiranja živil, ki jih ne potrebujete. Po nakupu: Če se želite izogniti živilom s pretečenim rokom, živila v hladilniku vedno pospravite glede na datum uporabnosti – živila, ki jih morate porabiti takoj, postavite spredaj, ostala zadaj. Nekaj idej, kako porabiti ostanke hrane Naše babice so bile iznajdljive in varčne gospodinje, ki so iz skromnih sestavin znale skuhati okusen obrok. Čeprav so časi drugačni in ne trpimo pomanjkanja, s preudarnim nakupovanjem hrane in porabo ostankov hrane izražamo spoštljiv odnos do hrane in okolja.

