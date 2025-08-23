Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Primerjava z Mussolinijem ob omembi Goloba šokirala Svobodo

Ljubljana, 23. 08. 2025 12.18 | Posodobljeno pred 19 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
T.H.
Komentarji
34

Objava podjetnika Aleša Štrancarja, množičnega zakupnika plakatnih mest, ki se želi politično aktivirati, je sprožila plaz ogorčenja v največji vladni stranki. Ob omembi predsednika stranke Gibanje Svoboda in premierja Roberta Goloba je namreč podal primerjavo s fašističnim voditeljem Benitom Mussolinijem, za katerega je dejal, da so ga ob koncu druge svetovne vojne obesili skupaj z njegovo ljubico.

"Antislovenec, ki je uzakonil krajo davkoplačevalskega denarja in laž pretvoril v vrlino. Podobnega so, ko je Italijo uničil, z njegovo konkubino leta 1945 v Milanu na bencinskem servisu obesili z glavo navzdol," je Aleš Štrancar pripisal na omrežju X ob povezavi na članek z enega s slovenskih spletnih portalov, za katerimi stoji.

'Takšen zapis ne sme iti mimo brez posledic'

Zapis je nemudoma sprožil burne odzive. Kot pravi poslanka Svobode Tamara Vonta, lahko razumemo politične boje, nestrinjanje, nasprotovanje, tudi "zabeljene" besede, a konkretni primer je po njenem mnenju prešel vse meje.

Tamara Vonta
Tamara Vonta FOTO: Damjan Žibert

"Zapis gospodarstvenika in medijskega lastnika Aleša Štrancarja o predsedniku vlade dr. Golobu, njegovi partnerki, primerjavi z Mussolinijem in pozivanjem k istemu "koncu" je nekaj, kar je v celoti nekajkratno preseglo vse, kar smo v dosedanji kloaki videli in slišali," se je ujezila. 

"Potem se čudijo "pojavom" v družbi, nasilju, nestrpnosti...in o tem poročajo, ti isti mediji! Primitivizem in skrajno sovraštvo, nevredno človeka! Nekaj, kar nihče ne bi smel spregledati in ne obsoditi! Sram me je, da živim med takimi ljudmi in sram me je zanje," je nadaljevala, prepričana, da takšen zapis ne sme iti mimo brez posledic. "Ker sicer, kdo bo naslednji?!" se je vprašala.

Da takšni zapisi ne smejo ostati brez posledic, je prepričan tudi generalni sekretar stranke, ki je opozoril, da mora politična razprava v demokraciji imeti meje: "Lahko se strinjamo ali ne, lahko ostro kritiziramo, lahko uporabljamo težke besede – toda ko pride do primerjav z Mussolinijem in celo namigovanj na obešanje, je ta meja globoko presežena," je zapisal Matej Grah

Matej Grah in Robert Golob
Matej Grah in Robert Golob FOTO: Bobo

Pravi, da Štrancarjev zapis ni zgolj osebna žalitev predsednika vlade in njegove partnerke: "Je nevarna relativizacija trpljenja naših prednikov pod fašizmom. Za Primorce in Primorke, kjer so posledice Mussolinijevega režima še vedno živa rana v kolektivnem spominu, je to še posebej boleče."

Prav tako po njegovem mnenju primerjava z Mussolinijem ni politični komentar, ampak nevarna manipulacija, ki spodkopava demokracijo in normalizira nasilje. Tako kot njegova strankarska kolegica Vinta se je vprašal: "Če bomo ob tem molčali danes, kaj bomo dopustili jutri?"

'Besede, ki spominjajo na najtemnejše čase zgodovine'

Odzvali so se tudi v strankinem podmladku. Pravijo, da smo bili znova priča izjavi, ki bi jo v normalnem demokratičnem okolju vsi soglasno obsodili. "Primerjati demokratično izbranega liberalnega voditelja z zločincem, odgovornim za genocid in vojno grozo je brez primere. Gre za banalizacijo zgodovine in trivializacijo grozot, ki so jih naši predniki, še posebej Primorci, občutili na svoji koži," so zapisali pri Gibanju Svoboda Mladi.

Prepričani so, da gre za načrtno sejanje sovraštva in ustvarjanje ozračja, "kjer se vsak nasprotnik spremeni v sovražnika, vsak politični oponent pa v 'diktatorja'". "To ni demokratična razprava – to je pot v nevarno spiralo nestrpnosti," so opozorili. 

Insinuiranje z "obešanjem" po njihovem mnenju ni politična kritika, ampak grozljiva normalizacija nasilja. "To so besede, ki spominjajo na najtemnejše čase zgodovine," so prepričani, da takšne izjave ne sodijo v demokratično družbo.

Štrancar želi na čelo vlade

Štrancar je sicer pozneje delil še objavo uporabnika Janez Novak, ki prikazuje fotomontažo Goloba v Mussolinijevi uniformi. 

Poročali smo že, da se podjetnik Aleš Štrancar, direktor ajdovskega biofarmacevtskega podjetja Sartorius BIA Separations in lastnik posameznih slovenskih medijskih portalov, želi politično aktivirati.

Preberi še Plakatna akcija 'teflonskega Karla'

"Konec decembra poteče moja pogodba s Sartorius BIA Separations. Nato sem pripravljen prevzeti vodenje vlade vseh, ki jim je Slovenija intimna opcija (Slovenija 1st). Brez ideoloških zamer, strogo v smer zdravega gospodarstva," je iksnil in dodal pogoj, da pri tem sam izbere ministre, kot bi bila Janez Šušteršič, ki je bil finančni minister v drugi vladi Janeza Janše, ali Tomaž Štih, na nekdanjem Twitterju, današnjem omrežju X, znan kot Libertarec. 

Preberi še Kdo je naročil skrivnostne plakate s provokativno vsebino?

Ajdovski podjetnik velja za dolgoletnega podpornika stranke SDS in Janeza Janše. Na drugi strani ne skriva niti nenaklonjenosti aktualni vladi in premierju Robetu Golobu,  stal pa je tudi za poplavo jumbo plakatov, ki so na začetku leta preplavili slovenske ulice.

golob musolini primerjava aleš štrancar
Naslednji članek

V natikačih čez avtocesto

SORODNI ČLANKI

Bo Mussolini še častni meščan Gorice? O tem bo odločalo sodišče

V Gorici shod pod geslom Mussolini ni moj someščan

Kdo je naročil skrivnostne plakate s provokativno vsebino?

Mussolini ostaja častni meščan italijanske Gorice

Sume kaznivih dejanj naznanili proti Tomažu Štihu

Simpatizerji Mussolinija obeležili 100. obletnico njegovega pohoda na Rim

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (34)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
23. 08. 2025 12.37
"Golobje nad hišo gorečo omamljeni krožijo, moje misli nad rodino pusto osamljene tožijo" ----- je to tudi sporna objava !???
ODGOVORI
0 0
supergigi
23. 08. 2025 12.37
+1
Take draginje kot je sedaj še ni bilo, a ne za Goloba in priležnico.
ODGOVORI
1 0
sinjebradec
23. 08. 2025 12.37
-1
še en od stotine janševih čudežnih dečkov (beri tajkunov) !
ODGOVORI
0 1
TEHNOVED
23. 08. 2025 12.36
+2
A je samo zapis al je zraven tudi slika? Če ni slike se je lažnjivi Kljukec prepoznal sam in dal komando za linč Štrancarja!
ODGOVORI
3 1
Kritikizstajerske
23. 08. 2025 12.37
+2
kolko kray se je jj prepoznal?😂
ODGOVORI
2 0
ROMELS
23. 08. 2025 12.36
+1
Musolini je bil večino vladanja dober za italjane. Njegov fašizem se je izognil veliki gospodarski krizi po letu 1929. Italijani so takrat živeli kot v nebesih. No, potem pa ga je malo pokronal.
ODGOVORI
1 0
proofreader
23. 08. 2025 12.37
Golobov način vladanja je dober za peščico. Predvsem nevladnike.
ODGOVORI
0 0
televizija2000
23. 08. 2025 12.37
Daj prijavi to Primorcem če upaš
ODGOVORI
0 0
Naš zmiraj
23. 08. 2025 12.36
Nismo vredni niti sposobni imeti svojo državo.!
ODGOVORI
0 0
Evropa_Evropejcem
23. 08. 2025 12.36
+2
Štrancar ima prav. Skorumpirana golobja vlada je na plačilnem seznamu podjetja Leonardo, ki Izraelcem dobavlja orožje za množičen poboj Palestincev... in to je samo vrh ledene gore. Pod koruptivnimi komunisti država razpada...Slovenija si po več kot treh desetletjih samostojnosti zasluži, da preseže ostanke kontinuitete nekdanjega režima. Vidimo jih v globoko zasidranih omrežjih, v netransparentnem delovanju državnih institucij in v nezmožnosti trenutne vlade Roberta Goloba, da prinese prepotrebno stabilnost in razvoj. Namesto vizije prihodnosti spremljamo kaos, notranje spore in prazne obljube. A zgodovina uči, da imajo narodi vedno moč, da spremenijo tok dogodkov. Po svetu narašča moč domoljubnih sil, ki vračajo glas ljudem in postavljajo v ospredje nacionalni interes, zdravo pamet in pošteno delo. Tudi v Sloveniji je čas, da državljani jasno povedo, da imajo dovolj klientelizma, ideoloških eksperimentov in nesposobnega vladanja. Prihajajoče volitve niso le formalnost – so priložnost, da se odločimo za prihodnost, ki temelji na odgovornosti, svobodi in ljubezni do domovine. Vsak glas šteje in vsak državljan nosi odgovornost za smer, v katero bo šla Slovenija.
ODGOVORI
2 0
televizija2000
23. 08. 2025 12.35
-5
Desno sučni pac nimajo dna...
ODGOVORI
0 5
Evropa_Evropejcem
23. 08. 2025 12.35
+4
Štrancar ima prav. Skorumpirana golobja vlada je na plačilnem seznamu podjetja Leonardo, ki Izraelcem dobavlja orožje za množičen poboj Palestincev... in to je samo vrh ledene gore. Pod koruptivnimi komunisti država razpada. Svetli način Naslovnica POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Čas za zemljo Ceste TV spored Novice Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet Šport Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi POP IN Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti POPKAST Politika Gospodarstvo Šport Zabava Ostalo Vreme Radarska slika padavin Vreme v gorah Slovenija Tujina Črna kronika Domača scena Sveže Trenutno Pred enim letom Pred petimi leti Pred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domače MasterChef Prijavi se Voyo Vreme Vnesite iskalni niz Evropa_Evropejcem Z nami od: 29. 08. 2024 22. 08. 2025 Evropa_Evropejcem Skorumpirana golobja vlada je na plačilnem seznamu podjetja Leonardo, ki Izraelcem dobavlja orožje za množičen poboj Palestincev... 1 0 Slovenija Zdravniki letalci sprejeli nove helikopterje AW169: 'Napredek za HNMP' Evropa_Evropejcem na vladnem oddelku za propagando se vam je dokončno zmešalo. 11 2 Slovenija Smer proti morju tudi konec avgusta obarvana rdeče Evropa_Evropejcem Kot vse drugo v državi, pod koruptivnimi komunisti tudi avtocestno omrežje razpada. Slovenija si po več kot treh desetletjih samostojnosti zasluži, da preseže ostanke kontinuitete nekdanjega režima. Vidimo jih v globoko zasidranih omrežjih, v netransparentnem delovanju državnih institucij in v nezmožnosti trenutne vlade Roberta Goloba, da prinese prepotrebno stabilnost in razvoj. Namesto vizije prihodnosti spremljamo kaos, notranje spore in prazne obljube. A zgodovina uči, da imajo narodi vedno moč, da spremenijo tok dogodkov. Po svetu narašča moč domoljubnih sil, ki vračajo glas ljudem in postavljajo v ospredje nacionalni interes, zdravo pamet in pošteno delo. Tudi v Sloveniji je čas, da državljani jasno povedo, da imajo dovolj klientelizma, ideoloških eksperimentov in nesposobnega vladanja. Prihajajoče volitve niso le formalnost – so priložnost, da se odločimo za prihodnost, ki temelji na odgovornosti, svobodi in ljubezni do domovine. Vsak glas šteje in vsak državljan nosi odgovornost za smer, v katero bo šla Slovenija.
ODGOVORI
4 0
supergigi
23. 08. 2025 12.35
+1
Se strinjam s Štrancarjem.
ODGOVORI
1 0
proofreader
23. 08. 2025 12.34
+3
Ko Golobu nastaviš ogledalo se čisto razburi.
ODGOVORI
3 0
toukr
23. 08. 2025 12.34
+1
a dajte jokcat, saj janša ste tudi že v vse oblekli, Mariji ste dali v naročje podgano zdaj pa vik in krik ob tej karikaturi....
ODGOVORI
1 0
proofreader
23. 08. 2025 12.33
+5
Golob je pozabil, kako se je širokoustil o čiščenju janšistov. Grozljivo.
ODGOVORI
6 1
devlon
23. 08. 2025 12.32
-5
tale Štrancar mora bit pa res ena nula od človeka
ODGOVORI
2 7
proofreader
23. 08. 2025 12.31
+8
Trenutna koalicija je obešala razne lutke in se Golob ni oglasil, tudi Urška ne.
ODGOVORI
12 4
Gutenberg
23. 08. 2025 12.31
+8
Dobro je povedal. In njegovi plakati so vrhunski. (Lahko bi se iztrošeni Bagola od njega učil.) Razumem pa strah na levi - resnica boli.
ODGOVORI
12 4
rogla
23. 08. 2025 12.30
-6
Štrancar nima vseh kolesc na pravem mestu! Zlobnež!
ODGOVORI
5 11
Castrum
23. 08. 2025 12.30
+9
In v čem je problem?
ODGOVORI
10 1
Gutenberg
23. 08. 2025 12.32
+5
V resnici, v dejstvih.
ODGOVORI
6 1
koda60
23. 08. 2025 12.30
+5
Jaz sem bil zgrožen nad čiščenjem...
ODGOVORI
5 0
Kritikizstajerske
23. 08. 2025 12.30
-5
resnica je, da bi brez jj Slovenija ZADIHALA pa ni vazno levo ali desno
ODGOVORI
4 9
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110