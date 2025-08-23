Primerjava z Mussolinijem ob omembi Goloba šokirala Svobodo

Objava podjetnika Aleša Štrancarja, množičnega zakupnika plakatnih mest, ki se želi politično aktivirati, je sprožila plaz ogorčenja v največji vladni stranki. Ob omembi predsednika stranke Gibanje Svoboda in premierja Roberta Goloba je namreč podal primerjavo s fašističnim voditeljem Benitom Mussolinijem, za katerega je dejal, da so ga ob koncu druge svetovne vojne obesili skupaj z njegovo ljubico.

"Antislovenec, ki je uzakonil krajo davkoplačevalskega denarja in laž pretvoril v vrlino. Podobnega so, ko je Italijo uničil, z njegovo konkubino leta 1945 v Milanu na bencinskem servisu obesili z glavo navzdol," je Aleš Štrancar pripisal na omrežju X ob povezavi na članek z enega s slovenskih spletnih portalov, za katerimi stoji.

'Takšen zapis ne sme iti mimo brez posledic'

Zapis je nemudoma sprožil burne odzive. Kot pravi poslanka Svobode Tamara Vonta, lahko razumemo politične boje, nestrinjanje, nasprotovanje, tudi "zabeljene" besede, a konkretni primer je po njenem mnenju prešel vse meje.

Tamara Vonta

"Zapis gospodarstvenika in medijskega lastnika Aleša Štrancarja o predsedniku vlade dr. Golobu, njegovi partnerki, primerjavi z Mussolinijem in pozivanjem k istemu "koncu" je nekaj, kar je v celoti nekajkratno preseglo vse, kar smo v dosedanji kloaki videli in slišali," se je ujezila. "Potem se čudijo "pojavom" v družbi, nasilju, nestrpnosti...in o tem poročajo, ti isti mediji! Primitivizem in skrajno sovraštvo, nevredno človeka! Nekaj, kar nihče ne bi smel spregledati in ne obsoditi! Sram me je, da živim med takimi ljudmi in sram me je zanje," je nadaljevala, prepričana, da takšen zapis ne sme iti mimo brez posledic. "Ker sicer, kdo bo naslednji?!" se je vprašala. Da takšni zapisi ne smejo ostati brez posledic, je prepričan tudi generalni sekretar stranke, ki je opozoril, da mora politična razprava v demokraciji imeti meje: "Lahko se strinjamo ali ne, lahko ostro kritiziramo, lahko uporabljamo težke besede – toda ko pride do primerjav z Mussolinijem in celo namigovanj na obešanje, je ta meja globoko presežena," je zapisal Matej Grah.

Matej Grah in Robert Golob

Pravi, da Štrancarjev zapis ni zgolj osebna žalitev predsednika vlade in njegove partnerke: "Je nevarna relativizacija trpljenja naših prednikov pod fašizmom. Za Primorce in Primorke, kjer so posledice Mussolinijevega režima še vedno živa rana v kolektivnem spominu, je to še posebej boleče." Prav tako po njegovem mnenju primerjava z Mussolinijem ni politični komentar, ampak nevarna manipulacija, ki spodkopava demokracijo in normalizira nasilje. Tako kot njegova strankarska kolegica Vinta se je vprašal: "Če bomo ob tem molčali danes, kaj bomo dopustili jutri?"

'Besede, ki spominjajo na najtemnejše čase zgodovine'

Odzvali so se tudi v strankinem podmladku. Pravijo, da smo bili znova priča izjavi, ki bi jo v normalnem demokratičnem okolju vsi soglasno obsodili. "Primerjati demokratično izbranega liberalnega voditelja z zločincem, odgovornim za genocid in vojno grozo je brez primere. Gre za banalizacijo zgodovine in trivializacijo grozot, ki so jih naši predniki, še posebej Primorci, občutili na svoji koži," so zapisali pri Gibanju Svoboda Mladi. Prepričani so, da gre za načrtno sejanje sovraštva in ustvarjanje ozračja, "kjer se vsak nasprotnik spremeni v sovražnika, vsak politični oponent pa v 'diktatorja'". "To ni demokratična razprava – to je pot v nevarno spiralo nestrpnosti," so opozorili. Insinuiranje z "obešanjem" po njihovem mnenju ni politična kritika, ampak grozljiva normalizacija nasilja. "To so besede, ki spominjajo na najtemnejše čase zgodovine," so prepričani, da takšne izjave ne sodijo v demokratično družbo.

Štrancar želi na čelo vlade

Štrancar je sicer pozneje delil še objavo uporabnika Janez Novak, ki prikazuje fotomontažo Goloba v Mussolinijevi uniformi. Poročali smo že, da se podjetnik Aleš Štrancar, direktor ajdovskega biofarmacevtskega podjetja Sartorius BIA Separations in lastnik posameznih slovenskih medijskih portalov, želi politično aktivirati.

"Konec decembra poteče moja pogodba s Sartorius BIA Separations. Nato sem pripravljen prevzeti vodenje vlade vseh, ki jim je Slovenija intimna opcija (Slovenija 1st). Brez ideoloških zamer, strogo v smer zdravega gospodarstva," je iksnil in dodal pogoj, da pri tem sam izbere ministre, kot bi bila Janez Šušteršič, ki je bil finančni minister v drugi vladi Janeza Janše, ali Tomaž Štih, na nekdanjem Twitterju, današnjem omrežju X, znan kot Libertarec.