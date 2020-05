DeSUS zahteva izpolnitev koalicijskih zavez: 'Nismo ideološka stranka'

Aleksandra Pivec je že v torek vztrajala, da se mora vlada osredotočiti na vsebinske zadeve, teh pa ne smejo motiti ideološke akcije SDS. " Seveda smo vedeli, da bomo imeli nekatere ideološke poglede različne, ampak glede na to, da so se ti začeli dogajati že precej kmalu, bomo v prihodnje jasno dali vedeti, da če bomo vsebinska vprašanja obravnavali in bodo ta stalno motena z odpiranji ideoloških tem, pri katerih se razdvajamo, se bo na neki točki treba odločiti, ali ima smisel nadaljevati," je pred dnevi v oddaji 24UR ZVEČER dejala Pivčeva.

Izredno sejo sveta stranke je zahtevalo več pokrajinskih odborov. Stranko naj bi razdvajali zapisi stranke SDS in premierja Janeza Janše - sporna depeša o domnevno komunističnih medijih v Sloveniji, Logarjev spremni dopis k poročilo o stanju vladavine prava v Sloveniji in Janševa basen o vojni z mediji.

Izvršni odbor in svet DeSUS zahtevata, da v koaliciji nemudoma dajo na mizo ključne vsebine, zaradi katerih so vstopili v vlado. Med drugim zahtevajo takojšnjo ustanovitev delovne skupine za pripravo zakona o demografskem skladu. Pričakujejo tudi dvig prispevne stopnje za področje zdravstva in dolgotrajne oskrbe, pravi predsednica Aleksandra Pivec .

DeSUS poenoten v zahtevah za izpolnitev ključnih zavez iz koalicijske pogodbe

V DeSUS zahtevajo takojšen pristop k aktivnostim za ustanovitev urada kot ministrstva brez listnice za demografska vprašanja. Prav tako zahtevajo, da do konca junija pripravijo osnutek zakona o dolgotrajni oskrbi ter na podlagi osnutka zagotovijo v rebalansu proračuna sredstva za izvedbo zakona, je v izjavi novinarjem povedala Pivčeva.

Sklenili so še, da se dvigne prispevna stopnja za področje zdravstva in dolgotrajne oskrbe na povprečje držav EU. Po njenih besedah bo treba za zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju najti politični kompromis, a aktualna situacija je odprla tako pomembno področje dolgotrajne oskrbe, da se je treba tega prednostno lotiti.

Odločno nasprotovanje odpiranju vseh ideoloških tem

Med sklepi organov stranke je tudi to, da se DeSUS zavzema za absolutno svobodo in neodvisnost medijev, tudi pri različnih poskusih, da se posega na to področje, je pojasnila Pivčeva. Po njenih napovedih bodo odločno nasprotovali tudi odpiranju vseh ideoloških tem."Pri tem je naša moč ta, da se od tega distanciramo, jim nasprotujemo, in potem vidimo, do katere meje je to za nas še sprejemljivo, na kateri točki pa se bomo mogoče odločali o tem, da temu ne moremo več slediti," je dejala.

Konec junija bodo ponovno sklicali organe stranke in se pogovorili o vsebinskem napredku in o tem, kaj se je v tem času zgodilo.

Pivčeva je poudarila, da so v to koalicijo vstopili zaradi vsebinskih zahtev."Nismo ideološka stranka, nismo ne na levo ne na desno. Zanima nas, kaj bomo vsebinskega v tej vladi lahko dobili, tako za našo ciljno skupino kot širše," je dejala.

Obstoj vlade je po ocenah Pivčeve odvisen od trdnosti partnerjev in zavezanosti k temu, ali želijo pri tem vztrajati in se lotiti zavez iz koalicijske pogodbe ali pa se bo kdo od partnerjev omajal. Poskusi in napadi za to so po njenih navedbah z vseh strani, a morajo ostajati trdni. DeSUS je to, kot pravi, danes to dokazala. Organi stranke so podprli strankino sodelovanje v vladi, bodo pa spremljali, kakšno bo sodelovanje in koliko slišen partner bodo.

'Prvi val epidemije je mimo. Mislim da je čas, da damo tokrat na mizo naše koalicijske zahteve'

V oddaji 24UR ZVEČER je Pivčeva dejala, da je stranka DeSUS enotna, kar pa ne pomeni, da so vsi znotraj stranke vedno zadovoljni z vsemi akcijami, ki se dogajajo. "Bistveno je, da smo danes govorili o našem položaju v vladi, o tistem, zaradi česar smo v vlado pravzaprav vstopili – to so ključne in pomembne vsebine."

"Prvi val epidemije je mimo. Mislim da je čas, da damo tokrat na mizo naše koalicijske zahteve in se resno lotimo dela."Dodaja, da so podali zavezujoče sklepe, ki sta jih sprejela izvršni odbor in svet stranke. "Dogovor je, da se konec junija znova sestanemo ter ocenimo, ali so vsebine dobile pomembno mesto in so ideologije šle nekoliko na stran."

"Pomembno se mi zdi, da izražamo svoje vrednote, svoja stališča, ter da na nek način poskušamo presegati spore. Mislim, da smo v Sloveniji resnično prišli do točke, ko je preveč poudarka na ideologijah."

In kaj če sklepi ne bodo upoštevani? "Seveda ima vsak pravico na lastnih omrežjih izražati lastno mnenje, moteče pa to postane takrat ko to izgleda kot stališče vlade. O tem bomo razpravljali tudi v prihodnje in se seveda tudi glasno upirali. Vsebine so tiste, ki so za nas pomembne," pravi Pivčeva.

Dodaja, da bodo do konca junija pripravili osnutek zakona o dolgotrajni oskrbi, zahtevali bodo zagotovitev finančnih sredstev znotraj rebalansa proračuna. Če tega ne bo, bodo naprej razmišljali o obstanku v vladi.