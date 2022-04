Stranka Gibanje Svoboda ima še drugo podpredsednico

V izjavi za medije je spregovorila tudi o volitvah. "Predčasne volitve so pokazale, da je Slovencem veliko do tega, kako bomo živeli v prihodnosti," je dejala Kosova in ljudi pozvala, naj na volitve pridejo v čim večjem številu, saj da gre za najbolj pomembne volitve odkar smo se osamosvojili.

"V gibanju Svobodo verjamemo, da lahko naši državi in našim državljanom zagotovimo boljšo prihodnost," je zatrdila in naštela: "Prihodnost v kateri bomo živeli pravo demokracijo, v kateri ljudi ne bo strah jesti rogljičkov na stopnicah. Demokracijo v kateri bodo lahko mediji in novinarji normalno delovali. Demokracijo, v kateri bomo lahko spet svobodno dihali in demokracijo, kjer se ne bomo šli ne zunanje ne notranje politike preko Twitterja ampak preko resne razprave z vsemi pomembnimi deležniki v naši družbi".