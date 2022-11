Stranka Gibanje Svoboda zapušča Twitter

"Skoraj tri tedne je minilo, odkar je bil naš račun zaradi (tehnične) napake začasno zaklenjen in v tem času smo ugotovili, da Twitterja za učinkovito nagovarjanje ter obveščanje državljank in državljanov o aktivnostih stranke sploh ne potrebujemo. Prav nasprotno," pravijo in dodajajo, da analize kažejo, da Twitter v Sloveniji aktivno uporablja zgolj ozek krog ljudi.

"Hkrati pa se je sprevrgel v družbeno omrežje, ki so ga določene skupine – predvsem gre za člane in podpornike nekaterih političnih strank – zlorabile za poglabljanje polarizacije, širjenje lažnih novic, manipulacij, diskreditacij, žalitev in celo sovražnega govora," menijo.