'Stranka, ki kolaborira s kapitalom, ni socialistična stranka'

Dokument na 17 straneh, ki ima 23 podpisnikov, je neuradno pridobil N1. Za odstop so se odločili, ker v "malomeščanski liberalni stranki" ne vidijo več prihodnosti, motilo pa jih je tudi zatiranje notranjih kritik, spodbijanje notranjih demokratičnih procesov in utaja socialističnih izhodišč. Projekt Levice so označili za bankrotiran, alternativo pa vidijo izven okvirov "liberalne strankokracije, diktature kapitala, levo-desnih političnih pridig in neoliberalnih zapovedi bruseljske tehnokracije", po poročanju spletnega portala piše v dokumentu.

Vodstvu stranke očitajo tudi, da se zgolj razglaša za socialistično, dvomijo pa tudi v usmeritev stranke, ki naj bi bila demokratični socializem. Po njihovem mnenju je stranka bližje Socialnim demokratom kot temeljnim idealom Levice. To je po njihovem mnenju postalo še bolj očitno ob vstopu v vlado Roberta Goloba. Vodstvu stranke tudi očitajo, da ukrepi, ki jih zagovarjajo na državni ravni, in spremembe, ki jih dopuščajo, škodijo delavskemu razredu in vzdržujejo neoliberalni status quo.

"Stranka, ki se s protisocialnimi in protidelavskimi ukrepi bojuje na strani kapitala proti delavskemu razredu, ni socialistična stranka," so zapisali in vodstvo obtožili kolaboracije z interesi kapitala. Zaradi odločitev, ki jih je sprejela koalicija, je po njihovem mnenju uničen sen o tem, da je "znotraj liberalne malomeščanske strankokracije možno narediti karkoli dobrega". Konkretno omenjajo zvišanje minimalne plače, pokojninsko reformo, vprašanje študentskega dela, reševanje stanovanjskega vprašanja, usklajevanje socialnih transferjev, dolgotrajne oskrbe in centrov za socialno delo.

"Funkcionarji Levice so se raje odločili, da bodo ob uničevanju slovenskega zdravstva, militarizaciji družbe in drugih ekscesih te vlade raje molčali," so še zapisali.