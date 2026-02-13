Stranka Levica in Vesna

Levica v ospredje postavlja krepitev javnega zdravstva, dostopna stanovanja, višje obdavčenje premoženja in dobičkov ter močno vlogo države v energetiki in strateških sektorjih. Zavzema se za širitev socialnih pravic, regulacijo trga dela, podnebni prehod z javnimi investicijami ter bolj restriktivno držo do privatizacije javnih storitev. Na volitve se podaja skupaj z Vesna, kar pomeni programsko povezavo socialne in okoljske agende.