Socialni demokrati - SD

Mir je razumljen kot aktivna politična drža: zavezanost mednarodnemu pravu, multilateralizmu, preventivni diplomaciji, mirovnim pobudam in civilnim misijam.

Razvoj je opredeljen kot dolgoročen proces, voden strateško, utemeljen na znanju, novacijah in aktivni vlogi države, usmerjen v trajnostni, zeleni in digitalni prehod.

Blaginja pomeni kakovost življenja, socialno varnost, dostop do javnih storitev, zmanjševanje neenakosti.

V ospredju so socialna pravičnost, solidarnost, enakost spolov, generacij in družbenih skupin, demokratična participacija.

Država ima aktivno vlogo pri zagotavljanju univerzalnih pravic, usmerjanju razvoja, zaščiti ranljivih skupin.

Ključna vrednota je vladavina prava - dosledno spoštovanje ločenosti vej oblasti, neodvisnost pravosodja, zaščita človekovih pravic.

Poseben poudarek je na socialnem dialogu, socialnem partnerstvu, dolgoročnem socialnem sporazumu do leta 2040.

Program zavrača: populizem, konfliktno politiko, ad hoc odločanje.