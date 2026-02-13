Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Slovenija odloča 2026 Tujina Slovenija Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Socialni demokrati - SD

Ljubljana, 13. 02. 2026 10.20 pred dvema dnevoma 4 min branja 0

Avtor:
24ur.com
Stranka SD

Program Socialnih demokratov temelji na treh medsebojno povezanih pojmih – miru, razvoju in blaginji. Mir razumejo kot notranjo družbeno stabilnost in odgovorno zunanjo politiko, razvoj kot trajnostno gospodarsko rast z vlaganji v znanje in zeleni prehod, blaginjo pa kot močne javne sisteme, dostopno zdravstvo, dostojno delo in socialno varnost. Po njihovi logiki brez miru ni razvoja, brez razvoja ni blaginje, brez blaginje pa ni stabilne demokracije.

Osnovne vrednote

Mir je razumljen kot aktivna politična drža: zavezanost mednarodnemu pravu, multilateralizmu, preventivni diplomaciji, mirovnim pobudam in civilnim misijam.

Razvoj je opredeljen kot dolgoročen proces, voden strateško, utemeljen na znanju, novacijah in aktivni vlogi države, usmerjen v trajnostni, zeleni in digitalni prehod.

Blaginja pomeni kakovost življenja, socialno varnost, dostop do javnih storitev, zmanjševanje neenakosti.

V ospredju so socialna pravičnost, solidarnost, enakost spolov, generacij in družbenih skupin, demokratična participacija.

Država ima aktivno vlogo pri zagotavljanju univerzalnih pravic, usmerjanju razvoja, zaščiti ranljivih skupin.

Ključna vrednota je vladavina prava - dosledno spoštovanje ločenosti vej oblasti, neodvisnost pravosodja, zaščita človekovih pravic.

Poseben poudarek je na socialnem dialogu, socialnem partnerstvu, dolgoročnem socialnem sporazumu do leta 2040.

Program zavrača: populizem, konfliktno politiko, ad hoc odločanje.

Zdravstvo

Zdravstvo je opredeljeno kot temelj socialne države, ključni steber družbene stabilnosti.

- Izhodišče je javni, univerzalni, solidarni zdravstveni sistem.

- Ključni izzivi: staranje prebivalstva, dolgoročna finančna vzdržnost, naraščajoč delež zasebnega financiranja.

SD zagovarja povečanje javnih izdatkov za zdravstvo, zmanjševanje zasebnih virov financiranja.

Obvezni zdravstveni prispevek: sedanja pavšalna oblika je ocenjena kot regresivna, predlagana je preoblikovanje v sorazmeren prispevek, vezan na dohodek.

Določitev temeljne košarice pravic - v celoti financirane iz javnih sredstev, takoj dostopne vsem.

Organizacijski poudarki: krepitev primarne ravni (družinski zdravniki, ginekologi), zagotovitev osebnega zdravnika za vse, vzpostavitev zdravstvenih regij.

Kadrovski ukrepi: zadrževanje obstoječih zdravstvenih delavcev, pridobivanje novih kadrov, boljše kadrovske mreže.

Digitalizacija: enoten informacijski sistem, e-zdravje, uporaba umetne inteligence ob etičnem nadzoru.

Investicije: dolgoročni program vlaganj v infrastrukturo, posodobitev bolnišnic, razvoj negovalnih bolnišnic.

Dvojne prakse: obravnavane kot tveganje za javni sistem, potrebna ustavno skladna ureditev v korist javnega zdravstva.

Cilj: skrajševanje čakalnih dob, večja dostopnost, večja učinkovitost sistema.

Ključni ukrepi na področju stanovanjske politike: pospešena gradnja javnih najemnih stanovanj, uporaba nepovratnih in povratnih javnih sredstev, državna poroštva.
Ključni ukrepi na področju stanovanjske politike: pospešena gradnja javnih najemnih stanovanj, uporaba nepovratnih in povratnih javnih sredstev, državna poroštva.
FOTO: Shutterstock

Stanovanja in stroški bivanja

Stanovanje je opredeljeno kot:

- temeljna človekova potreba,

- javni interes,

- pravica, ne tržna dobrina.

Stanovanjska kriza je posledica umika države, prepuščanja področja trgu.

Posledice: visoke cene nepremičnin, pomanjkanje najemnih stanovanj, otežen dostop za mlade, družine in starejše.

Ključni ukrepi: pospešena gradnja javnih najemnih stanovanj, uporaba nepovratnih in povratnih javnih sredstev, državna poroštva.

Aktivacija praznih, neizkoriščenih stanovanj.

Uporaba javnih zemljišč, stavbne pravice za stanovanjsko gradnjo.

Regulacija: možnost omejevanja rasti tržnih najemnin, preprečevanje oderuških praks in gentrifikacije.

Posebni segmenti: povečanje kapacitet študentskih domov, gradnja in posodobitev domov za starejše.

Stanovanjska politika je povezana z družinsko politiko, demografsko politiko, socialno politiko.

Plače, davki in kupna moč

Davčna politika temelji na:

- pravičnosti,

- progresivnosti,

- socialni funkciji davkov.

Ključni cilj: razbremenitev dela, povečanje kupne moči delavskega in srednjega razreda.

Predvidena je celovita davčna reforma.

Ključni elementi reforme: nižja obdavčitev dohodkov iz dela, višja obdavčitev premoženja in kapitala.

Uvedba univerzalnega progresivnega davka na vse premoženje.

Namen zbranih sredstev: razbremenitev dela, financiranje univerzalnih pravic (npr. brezplačni vrtec).

Davčni sistem mora biti stabilen, predvidljiv, učinkovit.

Boj proti davčnim utajam, sivi ekonomiji.

Digitalizacija davčnih postopkov, poenostavitev administrativnih bremen.

Davčna politika je orodje socialne kohezije, ohranjanja kupne moči.

Pokojnine in staranje prebivalstva

Staranje prebivalstva je opredeljeno kot:

- ključen sistemski izziv.

Odgovor SD - trojno zagotovilo varne starosti: pokojnina, dom, oskrba.

Pokojninski sistem: obvezno zavarovanje ostaja temelj, cilj je dostojna pokojnina.

Vzpostavitev demografskega sklada.

Diverzifikacija virov financiranja - zmanjšanje odvisnosti od prispevkov iz dela.

Drugi in tretji pokojninski steber: razširjanje vključenosti, državna jamstva.

Usklajevanje pokojnin: ohranjanje realne vrednosti, zaščita kupne moči.

Infrastruktura: domovi za starejše, oskrba na domu, dolgoročna oskrba.

Medgeneracijska solidarnost: temelj vzdržnosti sistema.

Stranko vodi Matjaž Han.
Stranko vodi Matjaž Han.
FOTO: Aljoša Kravanja

Varnost in stabilnost (notranja in zunanja)

Varnost je razumljena celostno:

- vojaška,

- civilna,

- kibernetska,

- socialna,

- podnebna.

Zunanja politika: mirovna, multilateralna, zavezana mednarodnemu pravu.

Aktivna vloga v EU, OZN, Natu.

Krepitev civilnih misij, mirovnih operacij.

Obramba: povečanje obrambne sposobnosti celotne družbe, ne le vojske.

Vojaški rok: nasprotovanje obveznemu, podpora prostovoljnemu.

Kibernetska varnost: zaščita kritične infrastrukture, razvoj nacionalnih zmogljivosti.

Naravne nesreče: krepitev sistema zaščite in reševanja, boljša pripravljenost družbe.

Stabilnost temelji na: zaupanju v institucije, družbeni odpornosti.

Izobraževanje in (tehnološki) razvoj

Izobraževanje je temelj:

- digitalne,

- zelene,

- socialno pravične prihodnosti.

Povečanje sredstev: do 6 % BDP.

Javno šolstvo: brezplačno, dostopno vsem.

Vključuje: učbenike, prehrano, šolske dejavnosti.

Prenova: izobraževalnih programov, učnih vsebin.

Učiteljski poklic: boljši pogoji, višji ugled, razbremenitev administracije.

Vseživljenjsko učenje: ključni mehanizem prilagajanja spremembam.

Visoko šolstvo: javno, kakovostno, mednarodno povezano.

Znanost in raziskave: cilj nad 3 % BDP, povezovanje z gospodarstvom.

Digitalne in zelene kompetence: vključene na vseh ravneh.

Korupcija, transparentnost in zaupanje v institucije

Ničelna toleranca do korupcije.

Krepitev:

- KPK,

- Računskega sodišča,

- Varuha človekovih pravic.

Transparentno: sprejemanje zakonodaje, upravljanje javnega denarja.

Neodvisno pravosodje: hitrejši postopki, digitalizacija.

Civilni nadzor: nad javnim in državnim premoženjem.

Zaščita: žvižgačev, novinarjev, civilne družbe.

Zagovarjajo aktivno vlogo države v gospodarstvu.
Zagovarjajo aktivno vlogo države v gospodarstvu.
FOTO: Shutterstock

Gospodarstvo, podjetništvo in delovna mesta

Aktivna vloga države v gospodarstvu.

Moderna industrijska politika:

- usmerjena v visoko dodano vrednost.

Inovacijska politika:

- podpora startupom,

- povezovanje znanosti in gospodarstva.

Delavske pravice: boj proti prekarnosti, zaščita platformnih delavcev.

Plače: pravično plačilo, rast minimalne plače.

Delovni čas: spodbujanje 32-urnega delovnika.

Mladi: aktivne politike zaposlovanja.

Ekonomska demokracija: delavsko delničarstvo, zadružništvo.

Socialni dialog: temelj urejanja trga dela.

Podnebje in energetika

Cilj:

- podnebna nevtralnost do 2050.

Zeleni prehod: razvojna priložnost.

Energetski miks: obnovljivi viri, jedrska energija.

Odločanje: referendum o jedrski energiji.

Energetska učinkovitost: prenove, hranilniki, digitalna omrežja.

Zelena mobilnost: železnice, javni promet, e-mobilnost.

Krožno gospodarstvo: zmanjšanje rabe virov, manj odpadkov.

Varstvo: vode, narave, biotske raznovrstnosti.

Prilagoditev kmetijstva podnebnim spremembam.

sd volitve stranka volitve 2026
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ikona praznovala že 96. rojstni dan
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534