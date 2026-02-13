Socialni demokrati - SD

Osnovne vrednote
Mir je razumljen kot aktivna politična drža: zavezanost mednarodnemu pravu, multilateralizmu, preventivni diplomaciji, mirovnim pobudam in civilnim misijam.
Razvoj je opredeljen kot dolgoročen proces, voden strateško, utemeljen na znanju, novacijah in aktivni vlogi države, usmerjen v trajnostni, zeleni in digitalni prehod.
Blaginja pomeni kakovost življenja, socialno varnost, dostop do javnih storitev, zmanjševanje neenakosti.
V ospredju so socialna pravičnost, solidarnost, enakost spolov, generacij in družbenih skupin, demokratična participacija.
Država ima aktivno vlogo pri zagotavljanju univerzalnih pravic, usmerjanju razvoja, zaščiti ranljivih skupin.
Ključna vrednota je vladavina prava - dosledno spoštovanje ločenosti vej oblasti, neodvisnost pravosodja, zaščita človekovih pravic.
Poseben poudarek je na socialnem dialogu, socialnem partnerstvu, dolgoročnem socialnem sporazumu do leta 2040.
Program zavrača: populizem, konfliktno politiko, ad hoc odločanje.
Zdravstvo
Zdravstvo je opredeljeno kot temelj socialne države, ključni steber družbene stabilnosti.
- Izhodišče je javni, univerzalni, solidarni zdravstveni sistem.
- Ključni izzivi: staranje prebivalstva, dolgoročna finančna vzdržnost, naraščajoč delež zasebnega financiranja.
SD zagovarja povečanje javnih izdatkov za zdravstvo, zmanjševanje zasebnih virov financiranja.
Obvezni zdravstveni prispevek: sedanja pavšalna oblika je ocenjena kot regresivna, predlagana je preoblikovanje v sorazmeren prispevek, vezan na dohodek.
Določitev temeljne košarice pravic - v celoti financirane iz javnih sredstev, takoj dostopne vsem.
Organizacijski poudarki: krepitev primarne ravni (družinski zdravniki, ginekologi), zagotovitev osebnega zdravnika za vse, vzpostavitev zdravstvenih regij.
Kadrovski ukrepi: zadrževanje obstoječih zdravstvenih delavcev, pridobivanje novih kadrov, boljše kadrovske mreže.
Digitalizacija: enoten informacijski sistem, e-zdravje, uporaba umetne inteligence ob etičnem nadzoru.
Investicije: dolgoročni program vlaganj v infrastrukturo, posodobitev bolnišnic, razvoj negovalnih bolnišnic.
Dvojne prakse: obravnavane kot tveganje za javni sistem, potrebna ustavno skladna ureditev v korist javnega zdravstva.
Cilj: skrajševanje čakalnih dob, večja dostopnost, večja učinkovitost sistema.
Stanovanja in stroški bivanja
Stanovanje je opredeljeno kot:
- temeljna človekova potreba,
- javni interes,
- pravica, ne tržna dobrina.
Stanovanjska kriza je posledica umika države, prepuščanja področja trgu.
Posledice: visoke cene nepremičnin, pomanjkanje najemnih stanovanj, otežen dostop za mlade, družine in starejše.
Ključni ukrepi: pospešena gradnja javnih najemnih stanovanj, uporaba nepovratnih in povratnih javnih sredstev, državna poroštva.
Aktivacija praznih, neizkoriščenih stanovanj.
Uporaba javnih zemljišč, stavbne pravice za stanovanjsko gradnjo.
Regulacija: možnost omejevanja rasti tržnih najemnin, preprečevanje oderuških praks in gentrifikacije.
Posebni segmenti: povečanje kapacitet študentskih domov, gradnja in posodobitev domov za starejše.
Stanovanjska politika je povezana z družinsko politiko, demografsko politiko, socialno politiko.
Plače, davki in kupna moč
Davčna politika temelji na:
- pravičnosti,
- progresivnosti,
- socialni funkciji davkov.
Ključni cilj: razbremenitev dela, povečanje kupne moči delavskega in srednjega razreda.
Predvidena je celovita davčna reforma.
Ključni elementi reforme: nižja obdavčitev dohodkov iz dela, višja obdavčitev premoženja in kapitala.
Uvedba univerzalnega progresivnega davka na vse premoženje.
Namen zbranih sredstev: razbremenitev dela, financiranje univerzalnih pravic (npr. brezplačni vrtec).
Davčni sistem mora biti stabilen, predvidljiv, učinkovit.
Boj proti davčnim utajam, sivi ekonomiji.
Digitalizacija davčnih postopkov, poenostavitev administrativnih bremen.
Davčna politika je orodje socialne kohezije, ohranjanja kupne moči.
Pokojnine in staranje prebivalstva
Staranje prebivalstva je opredeljeno kot:
- ključen sistemski izziv.
Odgovor SD - trojno zagotovilo varne starosti: pokojnina, dom, oskrba.
Pokojninski sistem: obvezno zavarovanje ostaja temelj, cilj je dostojna pokojnina.
Vzpostavitev demografskega sklada.
Diverzifikacija virov financiranja - zmanjšanje odvisnosti od prispevkov iz dela.
Drugi in tretji pokojninski steber: razširjanje vključenosti, državna jamstva.
Usklajevanje pokojnin: ohranjanje realne vrednosti, zaščita kupne moči.
Infrastruktura: domovi za starejše, oskrba na domu, dolgoročna oskrba.
Medgeneracijska solidarnost: temelj vzdržnosti sistema.
Varnost in stabilnost (notranja in zunanja)
Varnost je razumljena celostno:
- vojaška,
- civilna,
- kibernetska,
- socialna,
- podnebna.
Zunanja politika: mirovna, multilateralna, zavezana mednarodnemu pravu.
Aktivna vloga v EU, OZN, Natu.
Krepitev civilnih misij, mirovnih operacij.
Obramba: povečanje obrambne sposobnosti celotne družbe, ne le vojske.
Vojaški rok: nasprotovanje obveznemu, podpora prostovoljnemu.
Kibernetska varnost: zaščita kritične infrastrukture, razvoj nacionalnih zmogljivosti.
Naravne nesreče: krepitev sistema zaščite in reševanja, boljša pripravljenost družbe.
Stabilnost temelji na: zaupanju v institucije, družbeni odpornosti.
Izobraževanje in (tehnološki) razvoj
Izobraževanje je temelj:
- digitalne,
- zelene,
- socialno pravične prihodnosti.
Povečanje sredstev: do 6 % BDP.
Javno šolstvo: brezplačno, dostopno vsem.
Vključuje: učbenike, prehrano, šolske dejavnosti.
Prenova: izobraževalnih programov, učnih vsebin.
Učiteljski poklic: boljši pogoji, višji ugled, razbremenitev administracije.
Vseživljenjsko učenje: ključni mehanizem prilagajanja spremembam.
Visoko šolstvo: javno, kakovostno, mednarodno povezano.
Znanost in raziskave: cilj nad 3 % BDP, povezovanje z gospodarstvom.
Digitalne in zelene kompetence: vključene na vseh ravneh.
Korupcija, transparentnost in zaupanje v institucije
Ničelna toleranca do korupcije.
Krepitev:
- KPK,
- Računskega sodišča,
- Varuha človekovih pravic.
Transparentno: sprejemanje zakonodaje, upravljanje javnega denarja.
Neodvisno pravosodje: hitrejši postopki, digitalizacija.
Civilni nadzor: nad javnim in državnim premoženjem.
Zaščita: žvižgačev, novinarjev, civilne družbe.
Gospodarstvo, podjetništvo in delovna mesta
Aktivna vloga države v gospodarstvu.
Moderna industrijska politika:
- usmerjena v visoko dodano vrednost.
Inovacijska politika:
- podpora startupom,
- povezovanje znanosti in gospodarstva.
Delavske pravice: boj proti prekarnosti, zaščita platformnih delavcev.
Plače: pravično plačilo, rast minimalne plače.
Delovni čas: spodbujanje 32-urnega delovnika.
Mladi: aktivne politike zaposlovanja.
Ekonomska demokracija: delavsko delničarstvo, zadružništvo.
Socialni dialog: temelj urejanja trga dela.
Podnebje in energetika
Cilj:
- podnebna nevtralnost do 2050.
Zeleni prehod: razvojna priložnost.
Energetski miks: obnovljivi viri, jedrska energija.
Odločanje: referendum o jedrski energiji.
Energetska učinkovitost: prenove, hranilniki, digitalna omrežja.
Zelena mobilnost: železnice, javni promet, e-mobilnost.
Krožno gospodarstvo: zmanjšanje rabe virov, manj odpadkov.
Varstvo: vode, narave, biotske raznovrstnosti.
Prilagoditev kmetijstva podnebnim spremembam.