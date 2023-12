Romana Tomc: Stranka SDS Anžetu Logarju stoji ob strani

Zavrnila je ugibanja, da je šlo med stranko SDS in Anžetom Logarjem za kakršenkoli spor ali trenja. Nasprotno, je poudarila, stranka SDS stoji Logarju vseskozi ob strani. In pričakuje tudi, po naslednjih državnozborskih volitvah, plodno sodelovanje.

Poslanske plače

Koliko vsak mesec zaslužijo evropski poslanci? Koliko je še dodatka za delo asistentov, pisarne? Je nad tem denarjem zadosten nadzor?

Sodelovanje s strankami, ki so se jim še nedavno vsi ogibali

Predsednik njene stranke Janez Janša je za bruseljski portal Voice of Europe dejal, da bi Evropske ljudske stranke morale tesneje sodelovati s skupino evropskih konservativcev, skupino identitarcev. Romana Tomc to podpira.

Najbolj jo moti, da so stranke desne sredine, kamor je doslej sodila tudi SDS, in seveda zaenkrat še sodi, sprejemale preveč kompromisov, zato ta premik k strankam kot so Bratje Italije, poljska Zakon in pravičnost, španski Vox, Nacionalni zbor Marine Le Pen in Liga Mattea Salvinija.

Kaj to lahko pomeni, morebitna krepitev teh strank in premik proti njim enega dela sedaj še sredinske desnice? Ker so med njimi tudi številni, ki ne verjamejo v idejo Evropske unije kot je zdaj, ali to morda pomeni začetek konca same Unije?

Včasih je bil nekakšen sanitarni kordon, ko je šlo za sodelovanje in sprejemanje skrajno desnih strank, še pred leti je bi to nepredstavljivo. Zdaj to postaja nekaj normalnega, poslanka v tem ne vidi nič slabega, nasprotno.