Stranka SLS ima novo vodstvo, na čelo Tina Bregant

V nagovoru članstvu SLS, zbranem na kongresu v Slovenski Bistrici, je spomnila, da so na mestu pred njo stali mnogi, ki so za stranko storili ogromno. Ob pregledu zgodovine stranke je ocenila, da ta kaže, da ima SLS sposobnost aktivirati se v težkih časih. "Člani SLS imamo v resnici zgodovinsko odgovornost, a tudi odgovornost do sebe, svojih otrok in svojih vnukov, da kot temeljna sila, ki je pomagala, da smo Slovenci prišli do svoje države, ponovno vstanemo in pokažemo, kaj zmoremo, ne jaz kot posameznica, četudi kot predsednica, pač pa mi skupaj," je dejala.

Bregantova je prepričana, da SLS zmore stopiti skupaj in na volitvah glas SLS ponesti v parlament. "Spadam k vam, če ste me pripravljeni sprejeti in podpreti," je dejala delegatom in v desetih točkah strnila ključne programske poudarke. Med drugim je izpostavila odgovorno in pravično urejeno državo s posluhom za šibkejše in ranljive, vsem dostopno zdravstvo in šolstvo, davčni sistem, ki spodbuja delo, podjetnost in inovacije z minimalnim birokratskim bremenom, priložnosti za mlade, dostojanstvo za starejše, perspektivo za mlade kmete.

"Skupaj zmoremo veliko. Če citiram Ivana Omana - mi gremo na volitve zato, da zmagamo. Zmagajmo skupaj," je sklenila nagovor članstvu.