'Obdavčitev najpremožnejših bi pomagala pri zmanjšanju neenakosti'

Kleva Kekuš je dodala, da multinacionalke beležijo rekordne dobičke. Evropska unija pa potrebuje dodatna sredstva za financiranje javnih storitev, ki so predpogoj za kakovostno življenje vseh generacij ter njihovo boljšo perspektivo v prihodnosti. Zato je nastala vseevropska pobuda za obdavčitev najbogatejših, da se uvedejo pravični davki na dobičke multinacionalk, ki danes ne plačujejo davkov ali pa so ti popolnoma nesorazmerni nasproti ostalim dajatvam v Evropski uniji, je izpostavila.

Pobuda pa je po njenih besedah izjemna priložnost, da EU v prihodnjem mandatu stopi odločen korak naprej, za več družbene in socialne kohezivnosti. Pobuda je stopila v začetek kampanje. Prepričana sem, da bo do oktobra zbranih dovolj, torej milijon podpisov, za to pa potrebujemo širok družbeni angažma, h kateremu bomo prispevali tudi Socialni demokrati ter aktivno vstopili v to vseevropsko kampanjo, je dodala Kleva Kekuš.



Pobudo podpira tudi stranka Vesna

"Stranka Vesna odločno podpira evropsko državljansko pobudo "Tax The Rich"," ki opredeljuje obdavčitev najpremožnejših," so zapisali v stranki. Verjamejo, da je pravičen davčni sistem ključen za zmanjšanje ekonomske neenakosti ter financiranje socialno pravičnega zelenega prehoda.

"V volilnem programu za nastop na evropskih volitvah si stranka Vesna prizadeva tudi za obdavčitev ultra bogatih," so v stranki Vesna zapisali v sporočilu za javnost. Želijo si uvesti minimalno stopnjo davka na kapitalske dobičke, evropski davek na premoženje in zaustaviti izogibanje plačil davkov s strani multinacionalk.

Pobuda "Tax The Rich" je po njihovem mnenju pomemben korak k pravičnejši in trajnostni prihodnosti Evrope. Skupina Zelenih v Evropskem parlamentu, kamor se namerava vključiti izvoljen evropski poslanec oziroma poslanka stranke Vesna, podpira obdavčitev najbogatejših za zmanjšanje neenakosti in financiranje javnih storitev. Zavzemajo se za progresivne davčne politike, kjer bi višji dohodki in bogastvo prispevali več v državno blagajno, z namenom doseganja pravičnosti in enakopravnosti za vse ter oblikovanju bolj vključujoče in trajnostne družbe.