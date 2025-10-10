Stranka Vladimirja Prebiliča se bo imenovala Prerod

Kot poroča novinar 24UR Žiga Bonča , naj bi ime Prebiličeve stranke simboliziralo "spremembo na bolje, željo do ponovne izgradnje medsebojnega zaupanja in kako z novo politiko poenotiti skupnost kot predpogoj za pot v boljšo prihodnost".

Ustanovni kongres stranke bo prihodnjo sredo v Kočevju, kjer bo Vladimir Prebilič predstavil svojo ekipo in program.

Da bo ustanovil svojo politično stranko, je bivši župan Kočevja in aktualni evroposlanec napovedal konec junija.

Prebilič je ob napovedi nove stranke zatrdil, da se je zanjo odločil po tehtnem premisleku. Ocenjuje, da se Slovenija nahaja na križišču, zato bo zelo pomembno, kakšna bo vlada v letu 2026. "Izzivi so mnogoteri in zelo zahtevni. Ponudba, ki je danes, ne bo kos tem izzivom," je takrat ocenil.

Dejal je, da je "preprosto dovolj" netransparentne in nepogumne politike, kjer se spodkopavajo temeljni postulati demokracije, se relativizira vlogo protikorupcijske komisije, se "čez ramo vrže" integriteto, zakoni pa veljajo "za ene malo bolj, za druge manj". "Potrebujemo pogumno politiko, začenši s tem, da imamo jasno oblikovana stališča tako v mednarodnem okolju kakor tudi doma," je poudaril Prebilič. Obenem pa se je zavzel za robusten javni sistem in dorečeno gospodarsko politiko.

Med svojimi kvalitetami izpostavlja svoje poznavanje področja obramboslovja, izkušnje z lokalne ravni in na področju mednarodnih odnosov. Meni tudi, da je doslej dokazal, da se zna pogovarjati in sodelovati.