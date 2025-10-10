Svetli način
Slovenija

Stranka Vladimirja Prebiliča se bo imenovala Prerod

Kočevje, 10. 10. 2025 10.17 | Posodobljeno pred 17 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.S.
Komentarji
46

Stranka aktualnega evroposlanca Vladimirja Prebiliča, s katero se podaja na prihajajoče državnozborske volitve, se bo po naših informacijah imenovala Prerod. Svoj program in ekipo bo sicer Prebilič predvidoma predstavil na ustanovnem kongresu stranke prihodnjo sredo.

Kot poroča novinar 24UR Žiga Bonča, naj bi ime Prebiličeve stranke simboliziralo "spremembo na bolje, željo do ponovne izgradnje medsebojnega zaupanja in kako z novo politiko poenotiti skupnost kot predpogoj za pot v boljšo prihodnost". 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ustanovni kongres stranke bo prihodnjo sredo v Kočevju, kjer bo Vladimir Prebilič predstavil svojo ekipo in program. 

Vladimir Prebilič
Vladimir Prebilič FOTO: Bobo

Da bo ustanovil svojo politično stranko, je bivši župan Kočevja in aktualni evroposlanec napovedal konec junija. 

Prebilič je ob napovedi nove stranke zatrdil, da se je zanjo odločil po tehtnem premisleku. Ocenjuje, da se Slovenija nahaja na križišču, zato bo zelo pomembno, kakšna bo vlada v letu 2026. "Izzivi so mnogoteri in zelo zahtevni. Ponudba, ki je danes, ne bo kos tem izzivom," je takrat ocenil. 

Dejal je, da je "preprosto dovolj" netransparentne in nepogumne politike, kjer se spodkopavajo temeljni postulati demokracije, se relativizira vlogo protikorupcijske komisije, se "čez ramo vrže" integriteto, zakoni pa veljajo "za ene malo bolj, za druge manj". "Potrebujemo pogumno politiko, začenši s tem, da imamo jasno oblikovana stališča tako v mednarodnem okolju kakor tudi doma," je poudaril Prebilič. Obenem pa se je zavzel za robusten javni sistem in dorečeno gospodarsko politiko.

Med svojimi kvalitetami izpostavlja svoje poznavanje področja obramboslovja, izkušnje z lokalne ravni in na področju mednarodnih odnosov. Meni tudi, da je doslej dokazal, da se zna pogovarjati in sodelovati.

vladimir prebilič stranka
Naslednji članek

Maj Schöffmann: fant, ki je iz hobija ustvaril novo kategorijo pijač

KOMENTARJI (46)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
3320.
10. 10. 2025 10.47
Kako? Propad, ja, bo kar držalo.
ODGOVORI
0 0
colski
10. 10. 2025 10.47
Gregor Golobič, LDS, ustanovi Zares 2007, Alenka Bratušek, Pozitivna Slovenija (Janković), ustanovi SAB, Šarec, LMŠ, Miro Cerar, SMC, Golova svoboda. Ewo, nov obraz za butle: Prebilič
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
10. 10. 2025 10.46
mal rusko se sliši
ODGOVORI
0 0
krpati
10. 10. 2025 10.45
+2
Desna je prednostna.
ODGOVORI
2 0
Lenart Čaubi
10. 10. 2025 10.45
+5
Še malo pa Murko ustanovi stranko Slovenski slavčki.
ODGOVORI
5 0
3320.
10. 10. 2025 10.47
Takoj mu dam glas.
ODGOVORI
0 0
DihtKomentator
10. 10. 2025 10.44
+6
zanimivo bo spremljat “bildanje” glasov njegovi stranki s strani medijev😅
ODGOVORI
6 0
supergigi
10. 10. 2025 10.43
+6
Jaz volim samo SDS. Za domovino!
ODGOVORI
8 2
Vedeževalec Blaž
10. 10. 2025 10.45
-2
Za korupcijo in pajdaški kapitalizem !
ODGOVORI
2 4
Blue Dream
10. 10. 2025 10.47
škodljiv za domovino torej
ODGOVORI
0 0
supergigi
10. 10. 2025 10.47
Že mogoče. Pa tudi za višjo gosp. rast in nižje davke.
ODGOVORI
0 0
Teleport
10. 10. 2025 10.43
+6
Je Milan že dal zeleno luč?
ODGOVORI
7 1
zmago56
10. 10. 2025 10.47
Očitno še ne, sicer bi bil golob že bivši PV.
ODGOVORI
0 0
Frzenk
10. 10. 2025 10.42
+7
kakšen prerod neki....v bruslju pa dal glas vonderlajni.....naj se nadaljuje uničevanje evrope
ODGOVORI
7 0
grikos
10. 10. 2025 10.42
+6
Navaden povzpetnež,govori in govori,pove pa nič
ODGOVORI
6 0
mali.mato
10. 10. 2025 10.41
+8
Propagandni stroj se je že zagnal. Najprej oklestiti Golobu glasove, potem pa bildat Prebiliča.
ODGOVORI
8 0
SkrajnoDesni
10. 10. 2025 10.41
+1
Prebiliča cenim glede na to kaj je naredil s Kočevjem. Vsa čast tudi za porabljena EU sredstva... Mi pa žal ni všeč, ker je preveč levi in to vsi vidimo kam pelje.... šKoda, drugače bi imel moj glas.
ODGOVORI
2 1
Morgoth
10. 10. 2025 10.45
+1
Glede občanov je samo govoril, naredil pa ni nič
ODGOVORI
1 0
krpati
10. 10. 2025 10.41
+5
Ali pa mogoče nov obraz stara fora....
ODGOVORI
5 0
Samo navijač
10. 10. 2025 10.40
+2
A je cepljen. Res je izjavil kod nekdo pravi. Pocepili bomo vse kar se bo dalo. Ze v startu si zakljucil vsaj za mene.
ODGOVORI
3 1
Dddddddd
10. 10. 2025 10.40
+7
Od svobode do preroda.. kaj vse se ne bodo se pomnili tile talevi..
ODGOVORI
7 0
Verus
10. 10. 2025 10.39
+2
Od vseh teh rešiteljev in rojevajočih, v denarnicah vse manj, delovnih mest vse manj, neumnosti vse več.
ODGOVORI
2 0
Verus
10. 10. 2025 10.41
+2
Je pa nekaj, njim gre dobro. Polni žepi, veliko odprtih vrat, za vas pa - še 12 davek, lažna statistika in "več sreče prihodnjič".
ODGOVORI
2 0
krpati
10. 10. 2025 10.39
+4
Mogoče perorod.....?
ODGOVORI
4 0
tv1206802
10. 10. 2025 10.39
+5
Samo njega ne
ODGOVORI
5 0
Tho mp son
10. 10. 2025 10.39
+5
Pod Alpami nič novega , komunistična revolucija gre proti stoti obletnici .
ODGOVORI
6 1
aljoteam
10. 10. 2025 10.40
-4
Komunistov ni
ODGOVORI
0 4
zmerni pesimist
10. 10. 2025 10.38
+8
Kaj pa propad
ODGOVORI
8 0
Verus
10. 10. 2025 10.39
+3
👍🤣
ODGOVORI
3 0
