Slovenija

Stranka županov želi voditi državo

Medvode, 27. 08. 2025 14.17

STA , M.V.
Stranka županov Skupnost svoj dolgoročni cilj vidi v vodenju države. V prvi fazi bodo sicer stavili na povezovanje s sorodnimi listami. Novembra bodo predstavili program, ki bo izhodišče za odločitve o morebitnih sodelovanjih. Prihodnje leto se podajajo na volitve, katere, bo bolj jasno po programski konferenci, napoveduje predsednik Marko Funkl.

Stranko Skupnost - Zvezo list lokalnih skupnosti so njeni pobudniki ustanovili minuli petek v Idriji. Ob tem so potrdili statut in programske smernice nove stranke ter izvolili njeno vodstvo. Ob predsedniku stranke, županu Hrastnika Marku Funklu so za podpredsednika izvolili idrijskega župana Tomaža Venclja, na mesto generalnega sekretarja pa vodjo kabineta škofjeloškega župana Roka Primožiča. Člana izvršnega odbora sta postala župan Medvod Nejc Smole in nekdanja poslanka LMŠ Jerca Korče.

Dolgoročni cilj stranke je vodenje države, kratkoročni pa povezovanje s sorodnimi lokalnimi listami in župani. "Želja je se povezovati. O tem zgovorno priča tudi, da je devet županov in lokalnih list zbiralo podpise za ustanovitev stranke," je ob današnji predstavitvi novega političnega projekta županov pred rojstno hišo Jakoba Aljaža v Medvodah dejal Funkl. Ob njem in večini omenjenih v vodstvu stranke pa sta bila na današnji predstaviti prisotna tudi celjski in koprski župan Matija Kovač in Aleš Bržan.

Stavili bodo na svoje izkušnje z lokalne ravni, kjer so v stalnem stiku z ljudmi, kar vidijo kot veliko prednost. "V politični prostor želimo prinesti povezovalni moment, želimo pokazati, da se da s sodelovanjem ne samo na lokalnem, temveč tudi na nacionalnem nivoju presegati kakšen okvir, ki je včasih samo v glavah," je poudaril predsednik stranke.

Zastaviti želijo širok program, podrobneje ga bodo predstavili na programski konferenci v prvi polovici novembra. Že zdaj pa so prepričani, da bo ena od osrednjih točk prostorska pravičnost, ki je po Funklovih besedah močno povezana s skladnim regionalnim razvojem. Drugih podrobnosti programske usmeritve stranke pa danes niso predstavili.

"Ko delamo lokalne ceste, je potrebno narediti na levi in na desni pločnik, zato ker gre za varnost in odločitve, ki so blizu ljudem. Delamo za ljudi in tako se moramo tudi obnašati," je poudaril Funkl. Po pripravi programa pa bodo odprta izhodišča za nadaljnja morebitna povezovanja, je napovedal.

O tem, kakšne načrte ima stranka za prihodnje leto, ko bodo v Sloveniji potekale tako parlamentarne kot lokalne volitve, so bili predstavniki novoustanovljene stranke danes skopi. Zatrdili so, da se bo večina tistih, ki je danes stopila pred kamere, v letu 2026 podala na volitve. Odgovor na vprašanje, katere volitve to bodo, pa bo bolj jasen po novembrski konferenci stranke.

Med tistimi, s katerimi se bodo zagotovo sestali in se pogovarjali o možnostih sodelovanja, je Funkl med drugim naštel Levico in Vesno, ki sta junija podpisali namero o sodelovanju, pa tudi evropskega poslanca Vladimirja Prebiliča, ki prav tako ustanavlja svojo stranko.

Potrebnih 200 podpisov volivcev za ustanovitev stranke so že zbrali, so danes sporočili iz Prebiličevega kroga. Še vedno pa vabijo k podpori in oddaji podpisa, danes nagovarjajo tudi na stojnici pred Občino Kočevje, ki jo je Prebilič kot župan dolga leta vodil. V torek pa so se podporniki in ustanovni člani novonastajajoče stranke zbrali na neformalnem srečanju.

Po pisanju današnjega Večera so se tega med drugim udeležili nekdanji zdravstveni minister v tretji vladi Janeza Janše Janez Poklukar, nekdanji vodja poslancev LMŠ Brane Golubović, nekdanji poslanec LMŠ in nekdanji član Svobode Robert Pavšič, nekdanji predsednik DS Mitja Bervar in nekdanji ptujski župan Štefan Čelan. Prebilič sicer k sodelovanju nagovarja tudi še nekatere druge aktivne in nekdanje politične akterje. Da sodeluje z nekdanjim evropskim poslancem Klemnom Grošljem in svetovalcem Matijo Sevškom, pa je potrdil že ob napovedi stranke konce junija.

stranka županov skupnost volitve
