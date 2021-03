Menjave na Telekomu: 'Politično nastavljeni kadri bodo politiki tudi neomajno vdani'

Nekdanji kandidat stranke SDS za župana Krškega, po novem prvi mož Telekoma Cveto Sršen, po naših informacijah že posega v najbolj občutljiv resor telekomunikacij. Zamenjal je namreč človeka, ki je odgovoren za oddelek, kjer se na podlagi sodnih odredb izvajajo priklopi za prisluškovanje osumljencem kaznivih dejanj, ki jih spremlja policija. Gre torej za človeka, ki razpolaga z najbolj zaupnimi podatki, ve katerim telefonskim številkam prisluškujejo v policiji, na Sovi in Obveščevalno-varnostni službi. Nenazadnje pa nadzira tudi operaterje, ki sprožijo prisluhe.

"Čisto absolutne zaščite proti zlorabam nikoli in nikjer ni. Vselej se postavi vprašanje, kdo bo kontroliral kontrolorja. Lahko se zgodi samo, da je cel kup pokvarjenih ljudi v sistemu,"pove nekdanji direktor Sove in strokovnjak za varnost Andrej Rupnik. Poudarja, da je še kako pomemben prav varnostni protokol pri operaterju. Prav zato se postavlja vprašanje, kakšni so v resnici razlogi za zamenjavo prvega moža varnosti. Po naših informacijah, naj bi prišla tudi ta zahteva iz stranke SDS.