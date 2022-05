Stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica bodo podpisale koalicijsko pogodbo

Potem ko so organi vseh treh prihodnjih koalicijskih strank potrdili koalicijsko pogodbo, jo bodo predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, predsednica SD Tanja Fajon in koordinator Levice Luka Mesec danes tudi predstavili in podpisali.

Predsednik republike Borut Pahor je sicer v ponedeljek po posvetih z vodji poslanskih skupin v DZ poslal predlog kandidata za mandatarja. Po pričakovanjih je predlagal Goloba, ki je Pahorju predložil tudi 53 poslanskih podpisov. Podporo so mu napovedali v SD, Levici in poslanca narodnih skupnosti, odrekli pa v SDS in NSi.