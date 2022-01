Stranke KUL na skupni sestanek povabile Roberta Goloba

Srečanje med predstavniki strank KUL in Golobom naj bi potekalo v torek, 2. februarja. O čem točno bo tekla debata še ni znano, vendar pa lahko sklepamo, da bodo spregovorili tudi o sodelovanju med KUL in stranko Z.Dej.

"V opoziciji smo se povezali, da ustavimo drvenje Slovenije v napačno in nevarno smer. Pred nami sta dva izziva: zmaga nad sedanjo vlado in boljše upravljanje države, da Slovenijo uveljavimo kot pravično, napredno, inovativno in trajnostno družbo. Da uresničimo ta cilj, smo se zavezali, da bomo sodelovali in se povezali z vsemi, ki te cilje delijo z nami," so v vabilu zapisali voditelji strank KUL.