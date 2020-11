Je res že vse tlakovano za padec aktualne vlade?

Ob tem so ponudbo za sodelovanje že zavrnili koalicijski SMC in NSi. Neznanka je sicer še DeSUS, ki se bo izrekla po volilnem kongresu, ki se bo končal 5. decembra. Tomaž Gantar , ki do kongresa zastopa DeSUS, je v izjavi v DZ izpostavil, da ne vidi "posebnega razloga, da se zdaj v tem kontekstu izpostavlja DeSUS". Povedal je, da je to vprašanje še odprto in o njem še niso razpravljali.

"Z Damijanom smo uskladili program, zdaj pa preštevamo glasove,"je v današnji izjavi dejal Luka Mesec, ki pa ni želel komentirati Damijanovih izjav, da že imajo dovolj glasov. Napovedal pa je, da bodo nezaupnico s poslanskimi podpisi vložili v kratkem. O tem, ali jo bodo vložili z dovolj podpisi, se še pogovarjajo.

"Če je tako daleč usklajen in ima te glasove, sem tega vesel. Ne morem pa tega komentirati, saj če bomo delali vsak po svoje, ne bomo prišli daleč,"pa je dodal Marjan Šarec, ki odgovornost za iskanje glasov prepušča Damijanu. Hkrati pa dodaja, da je manjkajočih glasov sedem, in ne more "z gotovostjo trditi, kje smo".

Vodja poslancev SD Matjaž Han je povedal, da so šli iskreno v ta projekt in da se vsebinsko dnevno kaže, da so poenoteni. "Kar se tiče glasovanj in konstruktivne nezaupnice, je pa seveda pomembna politična matematika,"je ob tem poudaril in dodal, da vse, kar lahko reče in ve je, da imajo v SD 12 glasov.

Vodja poslancev SAB Maša Kociperje spomnila, da so tvorno sodelovali pri oblikovanju prioritet KUL. Če pa ima potencialni mandatar dovolj poslanskih glasov, od njega pričakujejo, da jih čim prej razkrije, da gredo čim prej na glasovanje o konstruktivni nezaupnici. V SAB so se sicer ves čas zavzemali za to, da z vsebino pritegnejo celotne stranke, ne le posameznih poslancev, saj si želijo, da bi bila nova koalicija, če do nje pride, čim bolj čvrsta. Naklonjeni so temu, da se pogovarjajo tudi z NSi. A odgovori strank so znani, je dodala.

Janša: Če imate 46 glasov postavite svojo vlado

Da se ne bodo rušili Janševe vlade oz. ne bodo prispevali svojih treh poslanskih glasov za novo vlado, je v izjavi zatrdil tudi prvak SNS Zmago Jelinčič. Po njegovem mnenju sestava nove koalicije ne pije vode.