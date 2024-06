'Stranke obveščamo, da so vsi termini odpovedani'

Kdor ima opravke na Upravni enoti Ljubljana, ima nov dober razlog za glavobol. Potem ko so številni tudi mesec in več čakali na prost termin, je namreč zdaj odjeknila novica, da so vsi naročeni termini odpovedani.

"Stranke obveščamo, da so zaradi stavke vsi termini odpovedani. Kljub odpovedi termina se stranke v času uradnih ur lahko oglasijo na Upravni enoti Ljubljana, na lokacijah Linhartova cesta 13 ali Tobačna ulica 5, kjer bomo sprejeli omejeno število strank," se glasi kratko sporočilo na spletni strani.

Na obeh enotah se zato vijejo vrste ljudi, s terena pa poročajo, da številni čakajo tudi uro ali več. Koliko ljudi bodo sprejeli, še niso sporočili.

Na Upravni enoti Ljubljana od 15. maja stavkajo vse dni v tednu, ne le v sredo, krajevni uradi so zaprti. Poleg tega so aprila spremenili urnik. V ponedeljek in torek stranke sprejemajo med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 18. in v petek med 8. in 13. uro, ob četrtkih pa okenca ostajajo zaprta.