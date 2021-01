FB-oglaševanje strank: kdo pomirja ogenj (epidemije) in kdo nanj priliva olje?

Politično oglaševanje samo po sebi seveda ni težava. Bolj se zaplete pri vsebini. Če je na eni strani za zdravo demokracijo ključnega pomena, da so državljani obveščeni o razmerah v državi, o projektih države, delovanju in mnenjih strank in podobnem – navsezadnje to vpliva na večino segmentov njihovega življenja in prihodnost njihovih potomcev, pa je slabo, če se informacije izrodijo v hujskaško besedno obračunavanje.

O kakšnih zneskih govorimo? Po podatkih, ki jih zaradi transparentnosti razkriva sam Facebook, so od marca 2019 do letošnjega januarja pri Levici za oglaševanje na FB namenili 12.314 evrov, SD 8.165 evrov, pri SDS 7.143 evrov, pri LMŠ 3.667, NSi 1.641, SAB 2.314 evrov, najmanj aktivni so pri strankah SMC in DeSUS – z manj kot 100 evri, stranka SNS v tem času ni objavila nobenega oglasa.

Od neaktivnosti do pozitivnih spodbud in zmerne kritike

Oglaševanje samo po sebi ni sporno, zaplete se lahko pri vsebini. In kot videno na zgornjem primeru - na tej postavki bi nam lahko šlo precej bolje, ko gre za oglaševane vsebine slovenskih političnih strank. Zakaj?

Nekatere stranke, kot sta DeSUS in SMC, se na tej platformi v tem smislu torej ne angažirata prav veliko. Precej neaktivna je tudi stranka LMŠ, ki je platformo v te namene nazadnje izkoristila, ko je šlo za volitve v Evropski parlament.

Potem imamo stranke, kot je NSi, ki skuša delovati predvsem pozitivno in izpostavljati svoje ideje in delo svojih vidnih obrazov. V zadnjem času so izpostavili svojega prvaka Mateja Tonina in njegovo izjavo: "Tudi pri nas doma je življenje zaradi epidemije ob treh otrocih in delu od doma težko in napeto. Ampak se vsi vseeno trudimo zato, da se zdravnikom na koncu ne bi bilo potrebno odločati o tem, komu bodo pomagali in komu ne."Ali pa ministra Janeza Ciglerja Kralja: "Sedaj je čas, da stopimo skupaj in konstruktivno iščemo rešitve za to, da se pandemija čim prej konča."

Stranki SAB je blizu uporaba Facebook oglasov za obveščanje svojih ciljnih skupin. Nazadnje so oglaševali, kako uporabljati brezplačen javni prevoz za upokojence.

Taktiko "zmerne kritike" uporabljajo pri SD, kjer sicer ne skrivajo kritičnosti do vlade Janeza Janše. "Ker je dokazano najslabša vlada v zgodovini Slovenije. Ne le, da je nesposobna in neučinkovita. Nevarna je za demokracijo, zdravje ljudi in naše skupne možnosti," so zapisali ob oglasu o 46 razlogih, zakaj je čas, da se zamenja vlado. Oglaševali so tudi svoje mnenje o tem, kako neučinkovita je vlada pri spoprijemanju s pandemijo: "Socialni demokrati vlade ne pozivamo k odprtju šol, čeprav si tega vsi želimo, ampak pozivamo, da končno pripravi načrt ukrepov in pomoči za odprtje šol. Po današnjem srečanju predsednika vlade Janeza Janše s šolniki je jasno, da se je vlada ujela v lastno zanko, saj naj bi bili za stanje, ko so otroci doma že 75. dan, krivi vsi drugi, le vlada ne." Vseeno pa jezik ostaja zgolj kritičen.

Kdo želi razburkati čustva in zakaj?