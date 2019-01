'Strašni prizori nas bodo preganjali vse življenje. Nosili smo jih na rokah'

"To so strašni prizori, ki nas bodo preganjali vse življenje," pravijo izkušene medicinske sestre, policisti in drugi reševalci. Na varno je bilo treba spraviti blizu 50 bolnikov, številni niso mogli hoditi sami, med njimi so bile mamice z otroki.

In tudi v najhujši tragediji - srečno naključje: zagorelo je ravno v času izmene, ko je lahko na pomoč priskočilo največ rok. Zaposleni so požrtvovalno podaljšali delovnik, nesebično pomagali ...

Jeseniški policist Žiga Ažman je v bolnišnico pridrvel s sodelavcem. "Ko sva prišla, so v stavbi v glavnem ostali samo še ljudje na posteljah. Te smo tako pravzaprav s posteljami vred vozili do stopnic, kjer so jih nato prevzeli drugi in jih odnesli dol," razlaga Ažman.

Čisto na koncu, ko so gasilci pogasili požar, pa so izpraznili še vogalno sobo - kraj tragedije ...

"Enega pacienta so že predihavali na hodniku. Potem sem šla jat z njim dol v internistično intenzivno terapijo, kjer so ga oskrbeli do konca," pravi Heberletova. In ko so bolnika s helikopterjem premestili v ljubljanski klinični center, je začutila, da zdravniško pomoč potrebuje tudi sama.

"Trije od teh so zaradi nekoliko hujših kliničnih znakov - predvsem kašlja in težke sape - ostali preko noči na opazovanju in so bili danes že vsi odpuščeni v domačo oskrbo," pa pojasnjuje vodja urgence v SB Jesenice Robert Carotta.

Naša sogovornica je sicer zvečer prišla domov, a ni veliko spala, pravi. Kljub zahtevnemu šolanju in dolgoletnim izkušnjam, pravijo tisti ki so pomagali, bodo prizori včerajšnjega dne še dolgo živeli v njihovih glavah.