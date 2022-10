Strast, ki ne mine: Vsi otroci se igrajo z avtomobilčki, jaz nisem nič drugačen

Matjaža sicer večina Slovencev pozna v povezavi z blagovno znamko Walter Wolf in po superšportnih avtomobilih, s katerimi je po slovenskih cestah vozil že v času, ko so bili tudi nemški golfi še prava redkost. In pri zaljubljenosti v motorno moč in lepoto pločevine tudi kot 67-letnik ne popušča. Tako kot ne popušča pri izdajanju avtošportne in modne revije tudi v času z lahkotnejšimi in dostopnejšimi vsebinami preplavljenih elektronskih ali družbenih medijev.