Mladi za podnebno pravičnost o strategiji za izstop iz premoga: Bogati naj za prehod plačajo več

Dokument je po besedah Izidorja Ostana Ožbolta iz gibanja na eni strani ključen za zagotovitev pravične prihodnosti za delavke in delavce in celotno lokalno skupnost v Savinjsko-šaleški regiji, na drugi strani pa ključen za zagotovitev pravočasnega opuščanja premoga v premogovniku Velenje in Termoelektrarni Šoštanj (Teš).

V gibanju Mladi za podnebno pravičnost so se povezali s 13 najrazličnejšimi sindikalnimi in naravovarstvenimi organizacijami in spisali več predlogov, ki so jih danes predali ministrstvu za infrastrukturo. Na splošno v gibanju sicer ocenjujejo, da je s podnebnega vidika in z vidika varovanja narave dokument relativno sprejemljiv,"je pa nesprejemljiv z socialnega, zdravstvenega in mednarodnega vidika".

Skupaj se 14 organizacij, ki je pripravilo pripombe, zavzema, da se v dokument zapiše jasna zaveza po zadostnem številu zagotovljenih delovnih mest za neposredno in posredno prizadete delavce iz regije. "Zagotovi naj se prihodkovno kompenzacijo za prizadete delavce. Država naj dokupi zavarovalne dobe za beneficirano upokojevanje, krije naj se stroške selitev in se zagotovi socialno varnost vsem posredno in neposredno prizadetim delavcem," je naštel Ostan Ožbolt.