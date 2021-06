Strateški bombnik B-52 že drugič nad Slovenijo

Sama operacija je potekala v dveh delih, in sicer je eno letalo, ki je nato letelo tudi nad Slovenijo, poletelo iz Španije, drugo pa je poletelo nad ZDA in Kanado. V obeh primerih se je bombnik srečal z zavezniškimi letali, sodelovale pa so Belgija, Bolgarija, Kanada, Hrvaška, Češka, Danska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Italija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Turčija in Združeno kraljestvo. Nekatere države, denimo Slovenija, nimajo plovil za pozdrav v zraku, so pa bombnik v našem zračnem prostoru vodili naši kontrolorji.

Operacija Zavezniško nebo je sicer namenjena povečanju interoperabilnosti vseh sodelujočih letalskih posadk iz ZDA in drugih zavezniških držav. Bombniki B-52 so v Evropi prisotni že dobro leto dni, z Evropskimi državami pa v misijah Bomber Task Force sodelujejo že od leta 2018 – v tem času so opravili že več kot 200 misij. "Te misije dokazujejo, da so naše sile sposobne zagotavljati stabilnost globalnega varnostnega okolja, ki je bolj raznoliko in negotovo kot kadar koli prej v naši zgodovini," je dejal general Jeff Harrigian, poveljnik ameriških zračnih sil v Evropi. "Današnja misija je izjemen prikaz Natove zračne premoči in dokaz, da ni nevarnosti, na katero se ne bi znali odzvati."