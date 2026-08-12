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Slovenija

Strateški svet za gospodarstvo o predlogih za davčno reformo

Ljubljana, 12. 08. 2026 14.45 pred 12 urami 3 min branja 20

Avtor:
STA M.V.
Davčna reforma

V okviru strateškega sveta za gospodarstvo, ki ga kot posvetovalni organ vlade vodi predsednik državnega sveta in stranke Fokus Marko Lotrič, se je sestala fokusna skupina za davke. Ena od petih fokusnih skupin v okviru sveta, vodi jo Ivan Simič, je med drugim obravnavala predloge za davčno reformo, so sporočili iz državnega sveta.

Seje sta se kot vabljena gosta udeležila član fiskalnega sveta Tomaž Perše in državna sekretarka na ministrstvu za finance Maja Hostnik Kališek.

Člani fokusne skupine za davke so obravnavali več aktualnih vprašanj in predlogov s področja davčne zakonodaje, pri čemer je bila razprava, kot so zapisali v državnem svetu, usmerjena predvsem v razbremenitev dela in gospodarstva, krepitev konkurenčnosti ter ustvarjanje bolj stabilnega in predvidljivega poslovnega okolja.

Tema seje so bili tako predlogi za davčno reformo. Fokusna skupina je po pojasnilih državnega sveta obravnavala predloge za spremembe dohodninske lestvice in splošnih davčnih olajšav ter širši nabor predlogov davčnih sprememb. Posebna pozornost je bila namenjena problematiki čezmejnega opravljanja storitev in potrebnim spremembam zakona o dohodnini na tem področju.

Na dnevnem redu je bil tudi osnutek predloga zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut, s katerim je tretja vlada Janeza Janše neuspešno poskušala že v letu 2022 in ki naj bi poenostavil davčno obravnavo unovčenja kriptovalut.

Člani fokusne skupine so se dotaknili tudi drugih možnih sprememb davčne zakonodaje, med drugim na področjih obdavčitve pravnih oseb in kapitala, normiranih samostojnih podjetnikov, socialnih prispevkov, obdavčitve premoženja, davka na dodano vrednost ter finančnih storitev.

Fokusna skupina bo zdaj, kot so v sporočilu za javnost napovedali v državnem svetu, pripravila čistopis predlogov sprememb na davčnem področju, med drugim glede splošne davčne olajšave, dohodninske lestvice in davka od dohodkov pravnih oseb. Pripravljen bo tudi predlog novele zakona o dohodnini z rešitvami, povezanimi s čezmejnim opravljanjem storitev.

Davki
Davki
FOTO: 24UR

Da Slovenija potrebuje davčno okolje, ki bo spodbujalo delo, podjetnost in investicije ter gospodarstvu omogočalo dolgoročno načrtovanje, je po navedbah državnega sveta na seji povedal Marko Lotrič. "Naš cilj ni spreminjanje davkov zaradi sprememb samih, temveč oblikovanje premišljenih rešitev, ki bodo povečale konkurenčnost slovenskega gospodarstva in hkrati upoštevale javnofinančne učinke," so ga citirali.

Razprava je bila po navedbah državnega sveta namenjena tudi zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je DZ sprejel maja, a zaradi pobude za naknadni zakonodajni referendum še ni bil uveljavljen. Člani fokusne skupine so se po pojasnilih državnega sveta pogovarjali o njegovih učinkih, posebno pozornost pa namenili tudi oceni javnofinančnih stroškov predlaganih ukrepov, kar je ena od najbolj izpostavljenih kritik zakona.

Dogovorjeno je bilo, da bo fiskalni svet pripravil dinamični izračun javnofinančnih učinkov ukrepov, predvidenih v interventnem zakonu.

Namen julija ustanovljenega vladnega strateškega sveta je vladi zagotoviti neodvisen, strokoven in dolgoročno usmerjen posvetovalni organ, ki pomaga pri oblikovanju gospodarskih politik ter zagotavljanju strokovnih predlog in usmeritev za krepitev konkurenčnosti gospodarstva. V svetu so zastopani predstavniki gospodarstva, akademske sfere in drugi strokovnjaki.

Na ustanovni seji sveta so oblikovali pet fokusnih skupin, in sicer za konkurenčnost, davke, delovno zakonodajo, debirokratizacijo in digitalizacijo. V vsaki je do 15 posameznikov, ki so eksperti za posamezno področje.

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KOMENTARJI20

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Bbcc12
12. 08. 2026 20.23
Janša bi nam rad uzakonil manjše davke najemodajalcem, večje marže trgovcem kot na Hrvaškem, da Hrvati k nam hodijo ko so znižali DDV na prehrano. Prelilo se je v marže. In pa spet dvoživkarstvo. To je razcvet Slovenije. UPS samo za elito.
Odgovori
-1
0 1
vlahov
12. 08. 2026 19.29
Manj tiskanja denarja, manj davkov , manj subvencij za najemna stanovanja . Vse to in bo v mesecu država zopet naša .
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+1
2 1
SDS_je_poden
12. 08. 2026 20.20
Kako zblojeno razmišljanje.
Odgovori
-1
0 1
Vera in Bog
12. 08. 2026 18.44
Pri Golobu gospodarstvo sploh ni bilo v ospredju bolj same prčkarije !
Odgovori
+1
2 1
Vera in Bog
12. 08. 2026 18.36
Golobovi sanjači in gospodarstvo ha ha. Kakšna sreča da so šli !
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+0
1 1
zibertmi
12. 08. 2026 17.37
bogataši bodo bogateli,skupaj z janšo in simičem,rwvwži bodo še večji reveži.ni treba odkrivat tople vode,to je storil že ivan krambergrer leta 92,ki je to definicijo še nadgradil.in zadel našo državo in bivše komuniste iz vrst sds v nulo
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+3
4 1
Vera in Bog
12. 08. 2026 19.02
Ti si za pomoč jugo sovražniku ?
Odgovori
-1
1 2
Bozjidar
12. 08. 2026 17.20
Kar ste volili,to imamo,lopove😡
Odgovori
+4
5 1
Bella Ciao1
12. 08. 2026 17.01
A se bo farom dalo še nekaj sto milijonov????
Odgovori
+1
3 2
Vera in Bog
12. 08. 2026 19.02
Naj se da, saj so jim dovolj vzeli
Odgovori
+0
1 1
Bbcc12
12. 08. 2026 20.28
Oni so vzeli narodu. Naj kar narodu nazaj dajo. Banda farška.
Odgovori
-1
0 1
Bella Ciao1
12. 08. 2026 17.01
Hitro, preden desni amaterji sesujejo prihodnost Slovencev
Odgovori
-1
1 2
planinec123
12. 08. 2026 16.47
Značilno za sedanjo vlado: majhne oguliti. bogate nagrajevati.
Odgovori
+2
2 0
Bozjidar
12. 08. 2026 16.23
V strateskem svetu so barabe,ki bodo sami sebi zmanjsali davke,za delavce jim je vseeno
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+2
4 2
Ne hodimnavolitve
12. 08. 2026 15.51
Tresla se bo gora, rodila se bo miš. Podpišem!!!!
Odgovori
-4
0 4
SDS_je_poden
12. 08. 2026 15.02
Verjetno so podali tudi predlog ukinitve božičnice.
Odgovori
+0
3 3
Tomy1
12. 08. 2026 15.14
Upam , da res! Ker v taki množični zasedbi JU je to moralno sporno , če že ne perverzno... Ko jih bo 1/2 manj, bi se pa že dalo pogovarjati...
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+4
5 1
SDS_je_poden
12. 08. 2026 15.19
Tomy a ti si do sedaj dobil božičnico? Mislim pred obvezno?
Odgovori
-1
1 2
St. Gallen
12. 08. 2026 15.35
Z lahkoto jo zamenja Velikonocnica
Odgovori
+1
3 2
SDS_je_poden
12. 08. 2026 20.21
Torej je problem ime tega dohodka? To je za desnule problem?
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-1
0 1
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