Strateški svet za gospodarstvo o predlogih za davčno reformo

Seje sta se kot vabljena gosta udeležila član fiskalnega sveta Tomaž Perše in državna sekretarka na ministrstvu za finance Maja Hostnik Kališek.

Člani fokusne skupine za davke so obravnavali več aktualnih vprašanj in predlogov s področja davčne zakonodaje, pri čemer je bila razprava, kot so zapisali v državnem svetu, usmerjena predvsem v razbremenitev dela in gospodarstva, krepitev konkurenčnosti ter ustvarjanje bolj stabilnega in predvidljivega poslovnega okolja.

Tema seje so bili tako predlogi za davčno reformo. Fokusna skupina je po pojasnilih državnega sveta obravnavala predloge za spremembe dohodninske lestvice in splošnih davčnih olajšav ter širši nabor predlogov davčnih sprememb. Posebna pozornost je bila namenjena problematiki čezmejnega opravljanja storitev in potrebnim spremembam zakona o dohodnini na tem področju.

Na dnevnem redu je bil tudi osnutek predloga zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut, s katerim je tretja vlada Janeza Janše neuspešno poskušala že v letu 2022 in ki naj bi poenostavil davčno obravnavo unovčenja kriptovalut.

Člani fokusne skupine so se dotaknili tudi drugih možnih sprememb davčne zakonodaje, med drugim na področjih obdavčitve pravnih oseb in kapitala, normiranih samostojnih podjetnikov, socialnih prispevkov, obdavčitve premoženja, davka na dodano vrednost ter finančnih storitev.

Fokusna skupina bo zdaj, kot so v sporočilu za javnost napovedali v državnem svetu, pripravila čistopis predlogov sprememb na davčnem področju, med drugim glede splošne davčne olajšave, dohodninske lestvice in davka od dohodkov pravnih oseb. Pripravljen bo tudi predlog novele zakona o dohodnini z rešitvami, povezanimi s čezmejnim opravljanjem storitev.